Netflix: a aclamada minissérie baseada em uma história real impactante que vai te deixar sem fôlego

Chega o fim de semana e o catálogo da Netflix tem uma lista de minisséries que vão te manter sentado no sofá. Uma delas é ‘As Combatentes’, uma história intensa que representa o poder feminino durante a Primeira Guerra Mundial.

Esta minissérie francesa tem uma história muito bem elaborada que narra eventos reais ocorridos na Primeira Guerra Mundial no puro estilo histriônico da Netflix. É composta por 8 episódios e a história é concluída em uma temporada, sendo assim, será a desculpa perfeita para não sair de casa.

No início do primeiro episódio de As combatentes, Margueritte (Audrey Fleurot), uma prostituta de Paris, se instala no bordel de uma pequena cidade próxima à fronteira com a Alemanha nos primeiros meses da guerra de 1914.

No bordel, frequentado principalmente por soldados franceses, assim que ela fica sozinha em seu quarto, ela desdobra um mapa inesperado da região na cama, com marcas indicando posições militares.

Após essa revelação, a câmera corta para um close da atriz, que dá uma tragada em seu cigarro enquanto semicerra os olhos e lança um olhar astuto para o lado, formando o gesto universal que significa “intriga” e que reforça o que já era evidente por suas ações anteriores.

Esse plano redundante, esse gesto de vilã tão estereotipado e arcaico que parece quase paradoxal, provoca uma descoberta: esta não é uma série de guerra, é uma novela.

Retrata uma realidade cruel

Da reconstrução bem-sucedida da época e da crueza das mortes e ferimentos, a aparição das outras protagonistas confirma essa intuição: trata-se de uma enfermeira com um segredo, uma freira abnegada e uma mulher rica que perde o marido. Do lado dos homens, não faltam um médico atraente e um marido cruel.

A minissérie oferece uma reflexão profunda sobre o papel das mulheres em tempos de guerra e a luta pela igualdade e reconhecimento em uma sociedade dominada por homens. Através dos olhos destas corajosas protagonistas, testemunhamos a coragem e determinação que podem surgir mesmo nos momentos mais sombrios da história, conforme relatado pelo portal Terra.

Audrey Fleurot, conhecida por seu papel em “Engrenages” (Spiral), brilha no papel de uma mulher determinada a manter sua casa em ordem enquanto seu marido luta na frente.

Julie de Bona traz profundidade e emoção ao personagem de uma enfermeira voluntária que enfrenta os horrores da guerra nos hospitais de campanha.

Por último, Camille Lou cativa com sua interpretação de uma jovem corajosa que desafia as convenções sociais para contribuir para a luta contra o inimigo.