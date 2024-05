Momento desconfortável de Shakira no after do MET Gala

Shakira teve seu primeiro MET Gala e arrasou com seu icônico vestido desenhado por Carolina Herrera que a fazia parecer uma rosa vermelha, e depois de desfilar entre a multidão de celebridades, a colombiana foi direto para o after party da gala, onde também foi o centro das atenções.

A cantora colombiana está desfrutando de um bom momento como uma das mulheres mais importantes da indústria musical, por isso, o mundo da moda também não tem passado despercebido para ela, embora por muitos anos ela o tenha evitado.

Com um sensual vestido branco de seda estilo cut out com transparências que tinha um top e alças finas com laços coquete, combinado com um par de botas de cano alto pretas de vinil, a diva de 47 anos subiu no ônibus da festa para continuar a comemoração com celebridades como Matt Damon, Chris Hemsworth e sua esposa Elsa Pataky.

Shakira e o after do MET Gala

Depois de ter exibido beleza em um dos eventos mais importantes do ano, Shakira continuou a celebração ao se juntar à after party do MET Gala, onde mais uma vez exibiu sensualidade e posou com diferentes colegas famosos como Rosalía, Camila Cabello, Cardi B, entre outros.

A intérprete, que costuma levar seus filhos, Milan e Sasha, a diferentes eventos e premiações, desta vez os deixou em casa sob os cuidados de sua família, enquanto ela se misturava com a nata de Hollywood.

No entanto, após o término da festa, Shakira teria vivido um momento desconfortável que foi registrado em um vídeo que foi postado nas redes sociais. Parece que a famosa entrou no carro errado de Chris e Elsa, com quem tinha chegado, mas logo percebeu e desceu imediatamente, não sem antes se despedir de seus amigos.

Os internautas não deixaram passar despercebido o seu erro e afirmam que, aparentemente, as bebidas subiram à sua cabeça e foi por isso que estava desorientada, embora ela tenha conseguido lidar com a situação perfeitamente.

“A minha bela bêbada #shakira confundiu-se de carro!! Amo-a de qualquer forma!! #MetGala after party”, escreveu o usuário X que postou o vídeo do momento.