Mila Kunis recusou aparecer na próxima temporada de ‘That ‘90s Show’

Ashton Kutcher como Michael Kelso, Mila Kunis como Jackie Burkhart no episódio 101 de That '90s Show

Mila Kunis decidiu não voltar para Wisconsin para lidar com as aventuras dos filhos de seus amigos de That ‘70s Show, na segunda temporada de That ‘90s Show.

A atriz, conhecida por seu papel como Meg Griffin em ‘Family Guy’, compartilhou com o ET que tanto ela quanto Ashton Kutcher não estarão na próxima temporada da série produzida pela Netflix.

Depois de aparecer no episódio piloto no ano passado e apresentar seu filho no programa, Kunis está deixando o Meio Oeste para trás.

Embora sua participação no episódio piloto tenha sido apreciada pelo elenco original e pelos fãs no estúdio, Kunis sente que sua personagem, Jackie, e a de Kutcher, Kelso, não deveriam ter ficado juntos em ‘That ‘90s Show’ devido à forma como a série original terminou.

Por outro lado, Seth Green, que interpretou Mitch Miller em temporadas anteriores, anunciou que já filmou um episódio e planeja retornar para mais, embora ainda reste ver se seu personagem será bem recebido pelos fãs dos anos 90.

Segunda temporada de ‘That ‘90s Show’

A próxima temporada de ‘That ‘90s Show’ foi concebida por Gregg Mettler, que também atua como showrunner, em colaboração com Bonnie Turner e Terry Turner, os criadores da série original ‘That ‘70s Show’, bem como sua filha Lindsey Turner. Todos eles ocupam cargos como produtores executivos na série. Além disso, os produtores executivos de ‘That ‘70s Show’, Marcy Carsey e Tom Werner, juntamente com Rupp, Smith, Mandy Summers, Chrissy Pietrosh e Jessica Goldstein, juntam-se como produtores executivos desta nova temporada.