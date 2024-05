Kate Middleton vs. Paris Hilton: a vez em que usaram o mesmo vestido, mas apenas uma recebeu os aplausos

Kate Middleton vs. Paris Hilton

Foi em 2016 que os meios de comunicação ficaram surpresos com a inimaginável razão que unia a empresária norte-americana Paris Hilton com a representante da realeza britânica Kate Middleton.

A impensável razão que uniu Kate Middleton e Paris Hilton

A variável comum entre as icônicas mulheres que surpreenderam a mídia e o público em geral foi um vestido do mesmo modelo, que foi usado por cada uma delas em situações paralelas.

Tratou-se de uma coincidência disruptiva, pois o estilo de Paris Hilton está longe da elegância e sofisticação que caracterizaram os trajes da princesa de Gales. No entanto, o fato apenas comprovou que cada indivíduo se apropria da moda e dá a cada peça de seu guarda-roupa um toque próprio e uma essência intransferível.

O mesmo vestido em ocasiões diferentes

O visual "copiado" que ambas mulheres usaram teve como destaque um vestido assinado por uma das marcas favoritas delas: Self Portrait.

Trata-se de um deslumbrante design que consistiu em uma combinação de texturas e pregas diferentes: a parte de cima foi confeccionada com um tecido de padrão circular em forma de canelado e a parte de baixo foi formada por uma saia longa plissada com abertura na perna esquerda.

Kate Middleton venceu a batalha da elegância

Nas redes sociais, alguns internautas refletiram o estilo incomparável da princesa de Gales em comparação com Paris Hilton. Além disso, é importante mencionar que a empresária usou o vestido antes de Kate, durante sua participação no amfAR Inspiration Gala. Por outro lado, Kate usou a peça para a estreia do filme “Um Gato de Rua Chamado Bob”, realizada em Londres.