Ingressos para todos os shows de Bruno Mars no Brasil esgotam em menos de 2 horas

Os ingressos disponibilizados para os shows de Bruno Mars no Brasil esgotaram em pouco menos de 1 hora. Segundo informações do Gshow, todos os ingressos da bilheteria online para as quatro apresentações foram vendidos alguns minutos após a abertura das vendas. Desta forma, restam apenas algumas unidades para os fãs que aguardavam a abertura das vendas nas bilheterias oficiais dos locais em que serão realizados os shows.

Recentemente, a internet enlouqueceu com o anúncio de que Bruninho retornaria ao Brasil para realizar uma série de quatro shows ainda em 2024. As apresentações acontecem no dia 4 de outubro no Rio de Janeiro, 8 e 9 de outubro em São Paulo e 17 de outubro em Brasília.

Com valores entre R$235 a meia-entrada, a R$1250, a expectativa era de que a venda dos ingressos fosse feita integralmente no dia da abertura, não deixando tempo para quem pensar em comprar depois. No entanto, os fãs não esperavam que as entradas esgotassem em tão pouco tempo.

Mais de 17 horas na fila

Recentemente, um grupo de fãs do Rio de Janeiro revelou estar esperando pela abertura das vendas na bilheteria do Engenhão desde a tarde de ontem. Entre os fãs, diversas reclamações sobre a falta de estrutura no local e brigas que aconteceram ao longo da espera foram compartilhadas nas redes sociais.

Em alguns casos, os presentes reclamaram que muitas pessoas “furaram fila” para comprar os ingressos e que diversos cambistas também estavam no local para garantir ingressos do show. Cenas de brigas acabaram até mesmo indo parar nas redes sociais.

Além disso, os fãs revelaram que apenas dois banheiros públicos foram disponibilizados para uso, deixando de comportar a quantidade de pessoas que aguardava no local para a abertura das vendas nas bilheterias. O calor também foi motivo para questionamentos, visto que a organização não disponibilizou pontos de água gratuitos para os que optaram por comprar os ingressos desta forma.

