Homem-Aranha em Deadpool?

Rumores de uma possível participação de Tom Holland em Deadpool e Wolverine surgiram recentemente, gerando muita especulação sobre a participação do ator no filme de Ryan Reynolds.

Um comentário deixado por Tom Holland em uma publicação do Instagram levantou suspeitas sobre sua possível participação no próximo filme do Deadpool e Wolverine.

O ator usou a frase ‘LFG’, que significa ‘Let’s f*cking go’ em um comentário no Instagram, a qual é uma expressão destacada no trailer e na promoção do filme.

A frase e a hashtag ‘LFG’ foram usadas pelo elenco de Deadpool e Wolverine, incluindo Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Emma Corrin.

Estes atores têm marcado suas postagens relacionadas ao filme com essa hashtag, o que tem alimentado ainda mais a especulação sobre a participação de Tom Holland no filme, de acordo com comentários de fóruns especializados.

Interesse em se juntar

Numa entrevista anterior à Forbes, Tom Holland manifestou sua admiração tanto por Ryan Reynolds quanto por Hugh Jackman, e expressou seu interesse em se juntar aos filmes do Deadpool e Wolverine. Ele disse: ”Sim, claro que sim. Sou um grande admirador de ambos. Tenho certeza de que o filme será fantástico. Eu sei que têm George Cottle (Jr.) ao seu lado agora como coordenador de especialistas e diretor da segunda unidade. Não se pode pedir alguém melhor. Estou muito animado com o filme. Desejo tudo de bom a vocês e estou ansioso para ver como se saem”.

Embora não se saiba com certeza se Tom interpretará o Homem-Aranha neste filme, existe a possibilidade de que ele possa encarnar outro personagem. Os detalhes sobre seu papel ainda estão em segredo, acrescentando ainda mais intriga a possível aparição do ator.

A estreia do filme está programada para 26 de julho, momento em que finalmente será conhecido o elenco definitivo e reveladas as surpresas que o filme tem reservadas para os espectadores.

Os fãs terão que esperar até então para confirmar se Tom Holland aparecerá na sequência.