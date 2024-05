Ex-BBB Ana Paula Renault ataca Davi por pedido de pix ‘duvidoso’ para ajudar RS

A ex-BBB Ana Paula Renault atacou Davi Brito, campeão do BBB 24, após o o baiano pedir pix para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

ANÚNCIO

“Vou deixar meu pix aqui caso queiram mandar qualquer valor. Tô indo a ajuda o Rio Grande do Sul , ajudar aquelas pessoas que realmente precisam!”, escreveu Davi no X (Twitter).

A participante do BBB 16 chamou a arrecadação de ‘duvidosa’, pois não teria tantas informações sobre para onde este dinheiro iria.

“Informações muito desencontradas. Divulga o próprio pix e não fala sobre prestação de contas. Está indo como voluntário e não sabe pra onde. Falou que ganhou passagens de ida e de volta de uma empresa, agora afirma que foi ele quem comprou e que não tem a volta. Realmente fico sem entender. As cidades no sul estão com toda a infraestrutura abalada, racionamento de água, comida, tudo. Ir pra lá sem ser pelo programa de voluntários apenas tumultuará ainda mais a região”, disse Ana Paula em suas redes.

Davi Brito no Rio Grande do Sul

Na manhã desta quarta-feira (8), o ex-BBB começou a atualizar seus seguidores sobre as enchentes no Rio Grande Sul. Ele também disse que está disposto a fazer o que for preciso, e segue solicitando pix para ajudar as vítimas.

“Estou saindo do aeroporto agora em direção a Jaguaruna. Chegando lá, vou tentar fazer um transporte de água mineral em um caminhão até Canoas. Não tenho data para retornar, estou indo lá para ajudar a salvar vidas, resgatar, cozinhar, atividades de primeiros socorros. O que precisar, estou colado dentro para ajudar aquele povo do Rio Grande do Sul a amenizar essa situação. União faz a força, nesse momento temos que nos unir”.

Na última atualização, ele já havia arrecadado mais de R$ 72 mil em prol do estado, segundo mostrado em seu Instagram.