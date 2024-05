Este é o filme de terror que acabou de estrear nos cinemas e está testando até os mais corajosos

Os filmes de terror têm o poder único de desafiar as nossas emoções mais profundas e despertar os nossos sentidos ao máximo. Mergulhamos em histórias que nos assustam porque, paradoxalmente, nos proporcionam uma sensação de excitação e adrenalina que poucas outras experiências podem igualar.

Estes filmes nos levam a desafiar nossos medos mais sombrios enquanto exploramos o desconhecido, além de nos oferecer uma maneira segura de enfrentá-los. E sim, no final das contas, o terror nos proporciona uma descarga de adrenalina e emoção, o que pode ser estimulante e emocionante.

Você pode pensar que, desde clássicos como ‘O Exorcista’, ‘O Iluminado’ ou mais recentemente ‘Invocação do Mal’ e ‘Hereditário’, não houve boas produções que te deixaram com pesadelos, afinal, parece que com o terror do dia a dia, nada mais nos assusta.

No entanto, o novo filme de Sydney Sweeney está dando pesadelos às pessoas e aqui te dizemos do que se trata.

Sydney Sweeney é o terror da tela grande

Nos últimos meses, tem sido difícil ignorar a ascensão meteórica de Sydney Sweeney. Em pouco tempo, a atriz demonstrou que não brilha apenas por seu rosto bonito e corpo deslumbrante, mas também por seu talento e versatilidade ao assumir uma variedade de papéis.

Desde a comédia romântica ‘Anyone But You’, passando pelo drama ‘Reality’ e pelo filme de super-heróis ‘Madame Web’, e é claro, a série juvenil “Euphoria”, Sydney deixou claro que tem tudo para chegar ao topo de Hollywood. Agora, a atriz se atreveu a explorar o terror através do filme, que ela mesma produz e estrela, ‘Immaculada’.

No filme, vemos Sweeney no papel de uma jovem freira americana chamada Cecilia, que embarca em uma viagem a um convento italiano. Inspirada por uma experiência próxima à morte em sua juventude, a busca espiritual de Cecilia toma um rumo sombrio quando ela descobre segredos sinistros espreitando dentro das antigas paredes do convento.

Immaculada NEON (NEON)

Um filme pelo qual Sydney Sweeney lutou e salvou

A atriz na verdade fez um teste para este projeto há mais de uma década, quando tinha 16 anos, mas nunca se concretizou, pois nem mesmo recebeu luz verde para ser filmado. Agora, ela mesma tomou as rédeas, deixando todos de boca aberta com uma cinematografia impressionante, figurino bem feito e efeitos de maquiagem magistrais que dão vida à sua narrativa inquietante.

“Fiz uma audição para uma versão deste filme quando tinha 16 anos. E nunca aconteceu. Então, 10 anos depois, decidi fazê-lo. Liguei para meus agentes e disse: ‘Não consigo tirar esse roteiro da cabeça, o que aconteceu com ele?’ Entrei em contato com o escritor e o reescrevemos para que se encaixasse comigo aos 25 anos. E então consegui produtores, levei para um financiador e contratei um diretor. Foi a primeira coisa que produzi. Foi incrível.”, disse durante sua participação no Tonight Show com Jimmy Fallon.

O filme estrelado por Sydney Sweeney está aterrorizando a todos NEON (NEON)

Sweeney começou as filmagens na Itália no início de 2023 e até levou suas avós, que participam como figurantes.

Se ainda tem dúvidas se vale a pena ou não, deves saber que alguns críticos aclamaram o filme por ser uma espécie de mistura entre ‘O Bebê de Rosemary’ e ‘A Freira’, onde a trama é invertida, pois não se trata de uma seita satânica, mas sim de uma seita religiosa organizada que “honra a Deus”.