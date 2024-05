Datena realiza nova cirurgia para conter sangramento perineal

José Luiz Datena, apresentador de 66 anos, realizou uma nova operação no último domingo (5) após se submeter a uma cirurgia no aparelho digestivo na quinta-feira (2).

De acordo com o site ‘Quem’, a informação do novo procedimento foi confirmada nesta quarta-feira (8) por Joel Datena, filho do apresentador.

“Meu pai teve um sangramento que foi cauterizado, não foi nada sério. Acho que ele deve ter alta entre hoje e amanhã”, explicou.

Datena está afastado do ‘Brasil Urgente’, da emissora Bandeirantes, desde 29 de abril. Desde esta data quem comanda o noticiário é Joel.

Apresentador realizou cirurgia na última quinta-feira (2)

Datena realizou uma cirurgia na última quinta-feira (2) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e precisou permanecer internado na UTI.

De acordo com o apresentador em entrevista à CNN, houveram “pequenas complicações” durante o procedimento.

Já ao Splash Uol, ele disse: “Acabei de fazer uma cirurgia, cara. Estou na UTI do Sírio e estou bem”. O jornalista filiado ao PSDB também disse que no momento certo irá se manifestar sobre a saúde. “Foi uma cirurgia de questão técnica, nada importante”, disse na ocasião.

Saúde de Datena

Em outubro de 2023 o apresentador realizou duas cirurgias cardíacas. Ele também possui seis stents, dispositivos expansíveis de forma tubular, feito de nitinol, colocados no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local.