Calor não afasta fãs de Bruno Mars após mais de 17 horas na fila para compra de ingressos

A passagem do cantor Bruno Mars pelo Brasil ainda nem aconteceu e já está dando o que falar. Com shows previstos para o começo de outubro, o cantor deve vir ao país para uma série de 4 apresentações realizadas em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Nesta semana teve início a venda dos ingressos, começando pela pré-venda exclusiva para clientes Santander, que esgotou poucas horas após a abertura na segunda-feira. Hoje, dia 08 de maio, começou o início oficial das vendas nas bilheterias digitais e físicas.

Conforme publicado pelo GShow, a abertura das vendas se tornou um evento a parte e já mostrou que os fãs do cantor estão prontos para encarar sol, chuva e filas intermináveis para garantir a oportunidade de assistir ao show.

Com previsão de início das vendas nas bilheterias físicas agendado para as 13 horas no Rio de Janeiro e em Brasília, as filas na porta do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, começaram ainda durante a terça-feira. No entanto, desde o princípio uma série de brigas e discussões marcaram a espera pelos ingressos.

Fãs de Bruno Mars brigam na fila para comprar ingressos no Rio de Janeiro. A venda abre amanhã. pic.twitter.com/5I9qkjZKNn — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 7, 2024

Tudo pelo ídolo

Segundo a publicação, mesmo chegando cedo na fila os fãs temem não conseguir os ingressos por conta de uma série de brigas envolvendo pessoas “furando a fila” e “cambistas” querendo faturar em cima dos valores. Com isso, as horas de espera e sofrimento para conseguir o tão sonhado ingresso podem ser em vão.

No local, enquanto ficam à espera, os fãs contam com apoio uns dos outros. Segundo a jovem Milena Sampaio em declaração ao GShow, existem apenas dois banheiros químicos para uso dos que estão na fila e não existe a distribuição de água para os que estão aguardando a abertura das vendas. A alimentação se resume ao que cada um trouxe de casa e ao compartilhamento de alimentos entre os fãs que esperam pela abertura da bilheteria.

A pré-venda dos ingressos ocorreu nos dias 6 e 7 de maio e esgotou em poucas horas. A venda geral teve início às 9 horas pela bilheteria digital, e às 11 horas para o show de São Paulo na bilheteria física. No Rio de Janeiro e Brasília, a venda começa às 11 horas na bilheteria digital e às 13 horas nas bilheterias físicas oficiais.