Alma Gêmea: Truque antigo despistou o verdadeiro destino de Serena e Rafael

Para não deixar o capítulo final vazar para os fãs da novela Alma Gêmea, em 2005, o autor Walcyr Carrasco optou em gravar mais cenas do que o necessário. O plano deu certo e, na época, pouco se sabia sobre o destino surpreendente de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis).

Praticamente ninguém do elenco e da equipe técnica foi poupado. Walcyr Carrasco conseguiu surpreender o elenco de Alma Gêmea com detalhe sórdido sobre o último capítulo da novela.

Para despistar qualquer acerto sobre o capítulo final da novela das 18 horas, o autor deixou a Globo de ponta cabeça e entregou até roteiros com menos páginas para os atores.

Antes da morte no capítulo final de Alma Gêmea, Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) se casam (Divulgação/Globo)

Em 2006, quando a novela acabou, o autor de Alma Gêmea disse que tinha alguns desfechos na manga: “Tenho alguns finais diferentes. Eu não quero que nada seja divulgado”, afirmou o escritor durante uma entrevista ao jornal Extra.

Walcyr Carrasco deixou claro aos fãs de Alma Gêmea que a proposta era emocionar e entregar algo que surpreendesse e isso de fato aconteceu. Ninguém imaginava que Serena e Rafael viveram o seu amor em outro plano astral. Mas, antes disso, muitos personagens foram se despedindo da novela.

Outra novela da Globo também fez o mesmo

O plano de Walcyr Carrasco não é uma novidade na Globo. Antes mesmo das redes sociais, muitos autores de novela faziam de tudo para esconder das revistas de fofoca os desfechos dos principais personagens.

José Wilker (Marcelo Rossi) e Suzana Vieira (Ana Carvalho) em cena da novela A Próxima Vítima (Nelson Di Rago/Globo)

Em 1995, a novela A Próxima Vítima,virou um sucesso e sua reta final foi mais comentada que a final do BBB. Na época, o escritor Silvio de Abreu fez de tudo para esconder os reais desfechos dos personagens da novela.

A solução foi gravar mais de um final da novela, que contou com Tony Ramos, Susana Vieira, José Wilker, Aracy Balabanian, Cláudia Ohana, Natália do Vale, Paulo Betti e Tereza Rachel no elenco principal.