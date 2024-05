A tendência ‘Naked’ fez sucesso no Met Gala: por que as celebridades estão indo quase sem roupa?

O MET Gala voltou a ser o centro das atenções, destacando-se como um dos eventos mais importantes do mundo da moda, com o esperado desfile das várias celebridades com looks espetaculares que vão desde os mais elegantes até os mais ousados. Este ano de 2024, o tema foi focado em ‘Sleeping Beauties’ e o código de vestimenta ‘Garden of Time’.

ANÚNCIO

O tapete da cerimônia foi pintado de verde, simulando um jardim, enquanto as diferentes celebridades desfilavam e exalavam estilo com suas roupas de designers, e embora muitas tenham sido elogiadas, algumas chamaram a atenção ao aparecerem com looks ousados.

A tendência ‘naked’ triunfou no MET Gala e, embora a nudez ainda seja um tema questionado pelos mais conservadores, algumas famosas preferiram ir além com construções de malha, renda e miçangas que permitiram ver a pele.

Estas foram as famosas que usaram looks transparentes no MET Gala

Rita Ora

A cantora causou sensação no evento ao usar colares multicoloridos de miçangas da Marni que caíam em cascata por um body transparente que deixava suas nádegas expostas.

Doja Cat

No caso da Doja, ela apareceu com um vestido branco da Vetements que parecia uma camiseta molhada e justa, juntamente com uma maquiagem borrada com manchas sob os olhos.

Kylie Minogue

Minogue voltou ao tapete da cerimônia após seis anos ausente e o fez com um vestido semitransparente projetado pelo diretor criativo da Diesel, Glenn Martens.

JLo

A cantora foi uma das mais bem vestidas da gala ao chegar com um vestido 'naked dress' com mais de 2,5 milhões de miçangas, que tinha um corte de sereia que realçava suas curvas espetaculares e se destacava com pedrarias de Alta Costura da Schiaparelli.

Elle Fanning

A atriz brilhou com uma peça que a fazia parecer uma princesa e, apesar de ter transparências, parecia elegante, sutil e moderna.

Estas foram algumas das famosas que brilharam e deixaram suas silhuetas expostas em transparências, e a verdade é que por trás de sua decisão existe um motivo pelo qual mais de uma aposta por essa tendência, e é que se trataria de uma declaração sobre a recuperação de seu corpo.

Além disso, como o tema é ‘O jardim dos tempos’, alguns designers teriam se inspirado em Adão e Eva para seus designs.