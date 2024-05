A impressionante imagem do olho da rainha Sílvia da Suécia que alarmou as redes: o que aconteceu?

No dia 23 de abril passado, houve uma noite de gala na Suécia. A família real presidiu um banquete no Palácio de Estocolmo em honra à visita de estado de Alexander Stubb, presidente da República da Finlândia e mais uma vez, os looks da princesa Victoria, da princesa Sofia da Suécia ou da rainha Silvia chamaram toda a atenção.

O que realmente aconteceu com o olho de Silvia da Suécia?

Victoria da Suécia usou um design branco inspirado em casamento da marca Toteme, enquanto a princesa Sofia fez o mesmo com um Oscar de la Renta que usou pela primeira vez em sua participação na gala do Prêmio Nobel de 2015.

Por outro lado, Silvia da Suécia optou por um design de Georg et Arend, fabricado na tonalidade Pink Peacock, que revolucionou celebridades e realeza na última temporada graças à incrível coleção de outono e inverno de 2022 da Valentino.

No entanto, muitos notaram um detalhe preocupante. Um dos olhos da soberana do país nórdico e esposa do rei Carlos Gustavo da Suécia estava visivelmente com um derrame.

A soberana do país nórdico sofreu um derrame no olho

Agora, novas imagens dessa situação vieram à tona e o problema ocular da rainha é mostrado com grande clareza. Apesar da fotografia impactante e do desconforto lógico que essa adversidade de saúde poderia ter causado a Sílvia da Suécia, a soberana permaneceu sorridente e calma o tempo todo.

O que realmente aconteceu? Foi a chefe de informações da corte, Margaret Throgen, quem explicou à revista sueca Svensk Damtidning por que o olho de Silvia da Suécia estava com aquele aspecto. “A Rainha sofreu uma corrente de ar frio no olho. De resto, a Rainha está bem”, revelou.