A ‘desculpa’ do príncipe William para não ver seu irmão Harry no Reino Unido

A visita do príncipe Harry ao Reino Unido mantém a expectativa de um reencontro com seu irmão mais velho, o príncipe William, mas pelos ventos que sopram, é muito provável que não se vejam pessoalmente.

ANÚNCIO

O Duque de Sussex estará em Londres para o décimo aniversário dos Jogos Invictus, que ele fundou para ajudar militares feridos e doentes, bem como veteranos em seu processo de recuperação.

A ocasião poderia ser perfeita para que Harry visse novamente seu pai, o rei Charles, a quem não vê desde fevereiro passado, quando se encontraram pouco depois do monarca anunciar que estava com câncer. No entanto, fontes anônimas asseguraram que isso não será possível devido à “agenda apertada” de Sua Majestade.

“O duque, é claro, compreende a agenda de compromissos e outras prioridades diversas (do rei) e espera vê-lo em breve”, disse uma fonte ao Daily Telegraph.

Dizem que o príncipe Harry chegou ao Reino Unido nesta terça-feira. O evento dos Jogos Invictus será na quarta-feira, embora ele não esteja acompanhado por sua esposa Meghan Markle.

Harry e William

Príncipe Harry e Príncipe William WPA Pool / Getty Images / AP ( Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

A outra grande questão é se os irmãos Harry e William se reencontrarão. Como se diz na mídia, eles estão distantes e tudo entre eles piorou desde que o duque de Sussex e sua esposa Meghan Markle começaram a dar entrevistas, revelando experiências dentro da família real. A última vez que foram vistos juntos foi durante os atos fúnebres de sua avó, a rainha Elizabeth II.

Os meios de comunicação não têm informações sobre qualquer encontro entre os príncipes quando Harry foi ver seu pai em fevereiro passado, e aparentemente, durante esta viagem de maio, eles também não se encontrarão.

“Naquela ocasião, William teve a desculpa perfeita para evitar seu irmão, pois naquele mesmo dia retomava seus compromissos oficiais após suspendê-los por algumas semanas para acompanhar sua esposa no que então se acreditava ser o processo de recuperação após a operação”, relatou Quien.

O meio citado menciona que, desta vez, o príncipe William “poderá se protegerr” novamente em sua agenda, já que na quarta-feira estará em Windsor para uma investidura. Na quinta-feira, ele irá para a cidade de Newquay e na sexta-feira partirá para uma visita oficial às Ilhas Scilly.