5 filmes semelhantes a ‘O Fabricante de Lágrimas’: você vai adorar se gostou do filme da Netflix

“O Fabricante de Lágrimas”, o mais recente drama romântico juvenil da Netflix, conseguiu capturar completamente os corações dos espectadores com uma história de amor adolescente cativante.

ANÚNCIO

Com base no romance de Erin Doom, o filme segue Nica e Rigel, dois jovens que descobrem seus sentimentos um pelo outro depois de serem adotados do orfanato onde tiveram uma infância difícil.

Com as atuações principais de Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni, o filme utiliza vários tropos e temas em suas tramas para manter o público atento e envolvido até o desfecho.

Se já devorou e quer mais desta história de romance sombrio, é completamente normal que agora procure outras histórias com semelhanças às dos protagonistas desta produção.

Por isso, a seguir, apresentamos 5 filmes semelhantes a O Fabricante de Lágrimas em algum aspecto que evocam os mesmos sentimentos que o projeto italiano que está arrasando na plataforma.

Feroz (2011)

Baseada em um romance best-seller de Alex Flinn, a versão moderna do conto de fadas A Bela e a Fera segue Kyle, um jovem que se sente superior a todos devido à sua aparência física atraente.

A vida dele dá uma reviravolta quando uma bruxa o amaldiçoa, transformando-o em um monstro. O jovem então terá que encontrar alguém que se apaixone por ele em menos de um ano, ou ficará com essa aparência.

Onde assistir: VIX+ / Prime Video

Fallen (2016)

Baseado no best-seller de Lauren Kate, o filme centra-se em Luce, uma jovem solitária de 17 anos que é enviada para um internato reformatório depois de ser acusada de assassinar um jovem.

Após conhecer Daniel no centro, ela acredita que há um motivo para estar ali, mas não sabe que ele na verdade é um anjo caído condenado a se apaixonar pela mesma jovem e vê-la morrer a cada 17 anos.

Onde assistir: FilmBox / Prime Video (ambos disponíveis apenas em alguns países)

Se eu não acordar (2017)

Baseado no romance de Lauren Oliver, a trama gira em torno de Samantha Kingston, uma jovem popular que parece ter uma vida perfeita até que sofre um acidente de carro em 12 de fevereiro.

No entanto, ele acorda como se nada e se vê revivendo o mesmo dia repetidamente inexplicavelmente. Sam terá que desvendar os mistérios em torno desse evento para sair do ciclo.

Onde assistir: Prime Video (aluguel ou compra) / AppleTV+ (aluguel) / Pluto TV

Belas Criaturas (2013)

Baseado no romance de Kami García e Margaret Stohl, o filme de fantasia gótica romântica segue Ethan Wate, um jovem que anseia escapar de sua vida em Gatlin até que conhece Lena Duchannes.

Ela é a jovem com quem, literalmente, tem estado sonhando ultimamente. Ao lado dela, descobrirá um mundo escondido sob a aparente calma de sua cidade, onde a magia domina tudo.

Onde assistir: Max

Se eu ficar (2014)

Baseado no romance de Gayle Forman, o filme segue Mia Hall, uma jovem que pensava que a decisão mais difícil que teria que tomar seria perseguir seus sonhos em Julliard ou escolher outro caminho com seu namorado.

No entanto, tudo muda depois que ela sofre um acidente de carro com sua família. Mia fica presa entre a vida e a morte, mas deve tomar uma decisão em um dia: ficar viva ou não.

Onde assistir: Prime Video