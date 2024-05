Zac Efron reaparece com uma mudança drástica de imagem e é destroçado nas redes sociais

Zac Efron é reconhecido por ser um dos galãs mais famosos de Hollywood há muitos anos, especialmente por sua participação nos filmes de High School Musical, começando como uma das novas promessas da Disney e se tornando um ator muito procurado.

ANÚNCIO

Zac Efron está causando alvoroço nas redes sociais

No entanto, nos últimos anos, o ator tem estado afastado da tela grande e focado em projetos pessoais e mais pequenos. Recentemente, surpreendeu seus milhões de fãs com uma mudança de imagem após passar por uma cirurgia na mandíbula por acidente.

Agora, após seu bem-sucedido retorno ao cinema com o filme “Garra de Ferro”, o ator voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais, mas desta vez devido a sua grande mudança física.

As novas imagens de Zac Efron causaram agitação novamente nas redes sociais, mostrando o ator de 17 Again com um visual totalmente diferente, com uma longa barba em seu rosto.

Esses postais fazem parte do trabalho de Zac Efron com uma marca de panquecas chamada Kodiak Cakes, que oferece tutoriais online muito atraentes. Vestindo um avental de camurça e uma camisa xadrez vermelha que destaca sua figura musculosa, o ator cativou milhões de espectadores ao mostrar as deliciosas opções oferecidas pela marca de panquecas, tudo isso com seu grande charme de galã.

O novo visual de Zac Efron surpreende milhares de internautas

No entanto, o que mais chamou a atenção nas fotos foi o novo visual de Zac Efron. Alguns usuários apontam que o ator ganhou "quilos a mais", causando um grande alvoroço nas redes sociais.

“Cada dia está mais feio”, “Efron escorregou e bateu o rosto na quina da bancada de mármore, perdendo a consciência. Quando acordou, o osso do queixo estava pendurado em seu rosto. Além disso, a queda resultou em uma série de outras lesões: ele rasgou o ligamento cruzado”, “Sabe o que é pior? Mesmo com esse rosto, ele é mais bonito que 99% dos que comentam”, “Agora ele parece um vendedor de hambúrgueres hipster venezuelano”, “Ele está se saindo muito bem, teve que se adaptar ao que tinha. Fico feliz por ele”, foram algumas das reações.