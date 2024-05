Vestidos como casal? Shakira e Lewis Hamilton lançam indiretas com o significado de seus visuais

As celebridades marcaram presença no MET Gala 2024

Shakira compareceu pela primeira vez ao MET Gala 2024 e arrasou com sua chegada ao usar um espetacular vestido vermelho desenhado por Carolina Herrera com o qual atraiu todos os olhares.

A colombiana posicionou-se rapidamente nas tendências ao aparecer com o look que contava com um delicado strapless, abertura de um dos lados que alongava sua silhueta, mangas vaporosas e uma longa capa que simulava ser uma flor.

No entanto, não foi apenas o seu vestido que a levou a se tornar viral, pois nas redes sociais surgiram alguns momentos que revelaram que a cantora chegou ao evento ao mesmo tempo que Lewis Hamilton e seus looks compartilhavam significados.

As semelhanças do visual de Shakira com o de Lewis Hamilton no MET Gala 2024

Shakira e Lewis Hamilton foram ligados romanticamente alguns meses atrás, depois de serem vistos juntos várias vezes, no entanto, os rumores se dissiparam e ambos se afastaram, o que significou o fim do suposto relacionamento.

Apesar disso, a diva de 46 anos e o piloto voltaram a ser assunto ao aparecerem juntos no evento de moda e supostamente compartilharem significado em seus looks, que alguns usuários da internet conseguiram descobrir, agitando novamente a possibilidade de um romance.

Enquanto Shakira chegou inspirada por uma rosa vermelha do jardim, o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1 apareceu vestindo um imponente traje preto, com o qual buscava honrar John Ystumllyn, considerado o primeiro jardineiro negro na Grã-Bretanha, que foi sequestrado na África quando era criança e escravizado.

John passou a maior parte de sua vida em Gwynedd, no norte do País de Gales, mas no meio de sua tragédia conseguiu se tornar jardineiro e até mesmo há uma rosa que leva seu nome.

"O que eu amo no Met, e o que a Anna (Wintour) faz com o Met, é que eu posso realmente me aprofundar no tema. Pesquisei muito e descobri este jardineiro do século XVIII que, durante a época da escravidão, cruzou da África para Gales e se tornou o primeiro jardineiro negro em Gales. Através da adversidade, ele realmente triunfou, então foi de lá que veio a verdadeira inspiração", declarou Hamilton.

É por isso que os usuários da Internet não demoraram em enfatizar as semelhanças, além da chegada em conjunto.

“Um dado... o traje de Lewis foi inspirado no primeiro jardineiro negro da história registrada, os detalhes em seu traje mostram um jardim de rosas negras, seus brincos são rosas com diamantes, e seu colar espinhos. Shaki estava vestida como uma rosa vermelha”, “Você entra primeiro, depois eu, vamos disfarçar, não me cumprimente, você sabe que se confessarmos vamos viralizar”, “Estão vestidos como um casal”, “Romance confirmado, ele estava em Miami”, foram alguns comentários.