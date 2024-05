Veja o recado que Madonna escreveu no Livro de Ouro do Copacabana Palace

Não foram somente os fãs que puderam levar uma lembrança do show histórico de Madonna para casa. Após se apresentar em Copacabana, no Rio de Janeiro, no último sábado (4), a rainha do pop deixou um recado no no Livro de Ouro do ‘Belmond Copacabana Palace’, hotel de luxo que ficou hospedada durante sua passagem pelo Brasil.

Traduzida do inglês, a mensagem escrita no livro diz:

“Eu te amo, Rio! Obrigada por cuidarem tão bem de mim e dos meus filhos. A vista do mar é magnífica! Com amor, Madonna”, escreveu a cantora no livro.

Veja o recado que Madonna escreveu no Livro de Ouro do Copacabana Palace Imagem: Instagram @belmondcopacabanapalace

A mensagem da celebridade foi divulgada na última segunda-feira (6) no Instagram pelo hotel. Além do recado, um quadro com a foto da famosa foi colocado na parede.

“Aqui, é o lar de grandes personalidades e momentos que marcaram época. No Copa, celebramos as estrelas mais brilhantes, eternizando suas passagens em nossa galeria da fama e registrando suas histórias no nosso Livro de Ouro”, diz a legenda da publicação.

Madonna volta à Globo nesta terça; descubra tudo sobre o programa

Madonna levou 1,6 milhão de pessoas no último show da turnê Celebration, na Praia de Copacabana (RJ), e a Globo mostra uma parcela desses fãs num programa especial que vai ser exibido nesta terça-feira (07).

Após exibir o show ao vivo, a Globo fez um Profissão Repórter especial sobre o último show da turnê Celebration. A proposta é levar para o telespectador os preparativos de quem esperou na praia pelo show da diva.

O repórter André Neves Sampaio ficou no Rio de Janeiro e viu de perto a movimentação na frente do Copacabana Palace e conversou com fãs do Brasil e do mundo, como Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Chile.

Já, em Fortaleza, os repórteres Júlio Molica e Fernando Grolla conhecem um grupo de idosas que viajou para assistir o único show da Madonna no Brasil. Elas fizeram até uma coreografia especial para Material Girl.

O Profissão Repórter também acompanha a história da professora aposentada Conceição, de 75 anos, que passou a viajar sozinha quando seu marido ficou acamado por problemas de saúde.

Antes do show, ela tomou caipirinhas, escalou uma escadaria na Lapa e sambou com uma passista da Beija-flor. Conceição conta que relaciona as experiências que vive com a libertação promovida por Madonna para outras gerações.