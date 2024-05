“Todos tinham medo de Johnny Depp”: diz a diretora de ‘Jeanne du Barry’

Johnny Depp, conhecido tanto por seu talento como ator quanto por sua vida pessoal polêmica, tem estado no centro das atenções midiáticas por anos. No entanto, seu recente retorno à indústria cinematográfica com o filme ‘Jeanne du Barry’, dirigido pela cineasta francesa Maïwenn, desencadeou um novo debate sobre seu comportamento no set. Após um julgamento altamente divulgado no qual Depp foi absolvido das acusações de abuso por parte de sua ex-parceira Amber Heard, sua carreira parecia estar em declínio.

No entanto, o veredicto favorável e a aposta de Maïwenn em incluí-lo em seu filme deram um novo impulso à sua carreira profissional. Apesar de seu retorno triunfal, trabalhar com Depp não foi tarefa fácil para a diretora francesa.

Johnny Depp continua a ser assunto de conversa, agora no set de filmagem

Numa entrevista com o The Independent, Maïwenn revelou os desafios que enfrentou durante as filmagens de ‘Jeanne du Barry’. Segundo ela, Depp tinha expectativas pouco realistas e buscava ser tratado como um ‘ícone’ o tempo todo, desviando-se do roteiro estabelecido.

A diretora até mencionou um incidente em que Depp exigiu mudanças no roteiro e reagiu de forma adversa quando suas demandas não foram atendidas. Sua atitude errática incluía ignorar mensagens e se ausentar do set sem explicação clara, o que criava um ambiente tenso e pouco profissional para a equipe. Maïwenn não esconde que trabalhar com Depp foi um desafio constante.

A equipa enfrentou incerteza sobre se o ator cumpriria com seus compromissos no set, e sua presença inspirava medo em todos os envolvidos na produção. "Toda a equipe estava assustada. Não sabíamos se ele chegaria a tempo para dizer sua parte do roteiro. Mesmo que Depp estivesse no set, todos tinham medo dele", disse a diretora.

Apesar de reconhecer o talento de Depp, a diretora o descreve como alguém “em outro mundo”. Embora Depp possa ser um gênio em sua profissão, seu comportamento imprevisível e exigente levanta dúvidas sobre sua capacidade de manter relacionamentos profissionais saudáveis no set de filmagem.