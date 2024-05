The Mavericks estão planejando novas datas em sua turnê europeia com um novo disco

Lança novo single 'Here You Come Again' com Max Abrams. O lançamento é o terceiro avanço do seu mais recente álbum 'Moon & Stars'

The Mavericks, vencedores do Grammy e do Americana Music Lifetime Achievement Award, estão prontos para embarcar numa aguardada digressão pela Europa este fim de semana. Recentemente, lançaram o single principal ‘Live Close By (Visit Often)’, com Nicole Atkins, que tem captado rapidamente a atenção em mais de 100 estações de rádio internacionais e continua a ganhar popularidade.

Hoje, a banda lança ‘Here You Come Again’ em colaboração com Max Abrams, o veterano saxofonista do grupo. A música oferece um aviso cauteloso sobre o retorno de um amor cativante com letras que ressoam com o ouvinte: ‘Here you come again, acting like a stranger / Here you come again and my heart’s in danger...’

Este lançamento se soma ao sucesso de ‘Live Close By (Visit Often)’, que alcançou o Top 2 no The Americana Chart, e continua fortalecendo o perfil do próximo álbum ‘Moon & Stars’, previsto para 17 de maio. O álbum começou a ganhar tração com a música ‘Moon & Stars’, com a participação de Sierra Ferrell, elogiada por sua qualidade e estilo inovador.

The Mavericks, conhecidos pela sua distintiva fusão de géneros que inclui Americana, Country-Rock e elementos de R&B e Tejano, gravaram ‘Moon & Stars’ em estúdios de renome em todo os Estados Unidos. Este álbum promete ser uma adição significativa à sua discografia, desafiando mais uma vez as convenções de género e expandindo o seu som multicultural.

A banda também está apresentando algumas dessas novas músicas em sua turnê atual, destacando o início da turnê europeia e a próxima Turnê Moon & Stars que começa em maio no ACL Live no Moody Theater em Austin, Texas, com mais datas a serem anunciadas. Com seu estilo único e capacidade de cruzar fronteiras musicais, The Mavericks continuam a cativar a imaginação de seu público global.