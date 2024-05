Substituta de Renascer devolve protagonista de Pantanal ao horário nobre

A atriz Alanis Guillen, que viveu Juma Marruá em Pantanal (2022), segue com contrato fixo com a TV Globo e vai interpretar uma personagem na novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, que substitui Renascer em 2024.

Após uma pausa de dois anos, Alanis encara uma personagem bem diferente de Juma. As informações do jornal Folha de São Paulo revelam que ela terá uma grande carga dramática, mas não há muitos detalhes sobre aquilo que foi escrito por João Emanuel.

As gravações da novela substituta de Renascer, na faixa das 21 horas, começam em maio. Quando a Globo leva parte do elenco para gravar cenas em Portugal e também em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Além das locações, as cenas nos estúdios Globo devem começar em breve. A emissora também guarda boa parte das novidades sobre Mania de Você em sigilo.

Alanis Guillen, protagonista de Pantanal (2022) foi escalada para viver personagem em Mania de Você, novela substituta de Renascer em 2024 (Divulgação/Globo)

A novela inédita de João Emanuel Carneiro na Globo deve estrear em setembro de 2024. O plano inicial é que o autor escreva 173 capítulos, mas tudo pode mudar caso a audiência seja superior aos 25 pontos registrados pelo remake de Renascer.

Com direção geral de Carlos Araújo, Mania de Você deve ter seu último capítulo exibido em março de 2025. Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Murilo Benício, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão reservados para a novela.

O que Alanis Guillen fez depois de Pantanal?

Com contrato fixo na Globo, a protagonista de Pantanal ficou longe das novelas por dois anos e aproveitou o descanso para fugir um pouco dos holofotes.

Antes de Mania de Você e Pantanal, a atriz Alanis Guillen fez parte do elenco de Malhação (Divulgação/Globo)

Mesmo aparecendo nas redes sociais, onde aproveitou a fama para fazer algumas publicidades, a atriz aproveitou para estudar técnicas de palhaço e teatro .

Alanis também gravou a série Espécie Invasora, produzida para a plataforma de streaming Globoplay, mas que segue sem data de estreia.

* As informações sobre os capítulos e os personagens da próxima novela das 21 horas podem mudar por causa da edição da Globo.