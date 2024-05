Show surpresa de Dua Lipa na Times Square

No último fim de semana, no início de maio, Dua Lipa encantou seus seguidores nos Estados Unidos, especialmente em Nova York, com duas participações importantes como parte da promoção de seu mais recente trabalho de estúdio, ‘Radical Optimism’.

No sábado, dia 4, a cantora participou no famoso programa de televisão ‘Saturday Night Live’, no entanto, a grande surpresa aconteceu no domingo, dia 5, quando adiantou através de uma postagem em suas redes sociais: “Tenho uma apresentação especial para vocês”. O que ninguém imaginava era que na verdade tudo seria no mesmo dia e, para a incredulidade de muitos, ela apareceu em um palco improvisado na Times Square.

‘Otimismo Radical’ na Times Square

Na última sexta-feira, 3 de maio, foi lançado o terceiro álbum de estúdio da cantora britânica-albanesa de 28 anos. Dois dias depois, a famosa praça de Manhattan, localizada na esquina da Broadway com a Sétima Avenida, testemunhou a apresentação de quatro das onze faixas oficiais.

“Nova York! Vamos!”, expressou animada a artista antes de começar com ‘Training Season’, uma das faixas de destaque do álbum. Ela continuou com ‘Houdini’, o principal single do trabalho. “Obrigada pessoal, vocês são incríveis, muito obrigada de coração”, destacou a estrela antes de cantar ‘Happy For You’. O final do set chegou com a última música ‘Illusion’, que tem um vídeo gravado nas piscinas olímpicas de Montjuic, em Barcelona.

Em ‘Radical Optimism’, Dua trabalhou com destacadas personalidades da música como Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker. Espera-se que a estreia completa do álbum seja na noite de sexta-feira, 28 de junho, no festival de Glastonbury e em 17 de outubro, o icônico Royal Albert Hall de Londres será o destaque da apresentação.