“Recomeçar”: Joana Sanz confirma reconciliação com Dani Alves com publicação peculiar

Joana Sanz se reconciliou com Dani Alves

No dia 25 de março, Dani Alves saiu da prisão Brians 2, em Barcelona, Espanha, após pagar uma fiança de um milhão de dólares para cumprir sua sentença em liberdade condicional.

Esta denúncia causou inúmeros problemas para o brasileiro, desde encerrar sua carreira como jogador profissional até perder amigos e terminar seu relacionamento com sua parceira Joana Sanz.

No entanto, quase dois meses após ser libertado, o jogador já se reconciliou com sua esposa, conforme confirmou a própria modelo espanhola em sua conta do Instagram.

A emocionante mensagem de Joana para Alves

Nesta rede social, Joana Sanz aproveitou o 41º aniversário de Dani Alves para publicar uma foto dele, confirmando seu relacionamento com uma mensagem emocionante.

"1 ano para recomeçar. 1 ano para se reconstruir. 1 ano para transformar lágrimas de tristeza em alegria. 1 ano de amadurecimento. Feliz volta ao sol", foram as palavras escritas pela modelo.

É importante mencionar que quando Dani Alves foi preso, Joana Sanz terminou seu relacionamento com o jogador. Inclusive, na época, ela declarou estar decepcionada com a ação do jogador, que agrediu sexualmente uma mulher na discoteca Sutton de Barcelona, motivo pelo qual foi preso por 14 meses.

No entanto, tudo indica que após a libertação do brasileiro, ambos os personagens decidiram se dar uma nova chance para reconstruir suas vidas.