Quem é o modelo que alega ter sido demitido do Met Gala 2024 por causa de uma Kardashian?

O Met Gala, conhecido por ser um dos eventos mais prestigiosos da moda e entretenimento, não está isento de polêmica. Este ano, os holofotes se voltaram para Eugenio Casnighi, um modelo italiano de 26 anos que afirma ter sido demitido do evento por ‘ofuscar’ uma das famosas irmãs Kardashian.

ANÚNCIO

O Met Gala 2024, que ocorreu no dia 6 de maio, gerou grande expectativa devido ao tema “Sleeping Beauties: o despertar da moda”, prometendo exibir 250 peças da coleção permanente do Costume Institute. No entanto, entre os preparativos para este evento de alta costura, surge a controvérsia em torno da participação de Casnighi.

Eugenio Casnighi, o modelo demitido do Met Gala 2024

Eugenio Casnighi revelou através de suas redes sociais, especialmente no TikTok, que havia sido contratado para trabalhar na Met Gala deste ano. No entanto, a apenas dois dias do evento, ele recebeu a notícia de que havia sido ‘demitido’ por ter se tornado viral no ano anterior. Segundo Casnighi, sua presença na Met Gala do ano passado, onde compareceu como assistente de uma das Kardashians, especificamente Kylie Jenner, o levou a ser objeto de atenção nas redes sociais. Em várias imagens compartilhadas online, ele é visto acompanhando Jenner, carregando suas coisas enquanto ela posava para as câmeras.

Embora tenha cumprido seu trabalho assistindo à celebridade designada e fornecendo apoio no tapete vermelho, as fotos compartilhadas nas redes sociais chamaram a atenção do público, o que aparentemente não agradou os organizadores do evento. Para Casnighi, essa decisão foi desconcertante, pois ele acredita que estava apenas cumprindo seu papel no evento.

No entanto, o fato de ter se tornado viral nas redes sociais no ano anterior aparentemente jogou contra ele, sendo interpretado como um ato de "ofuscar" a celebridade. O modelo italiano expressou sua decepção com a situação, especialmente depois de ter trabalhado nas edições anteriores do Met Gala. Apesar da controvérsia, o Met Gala 2024 continua sendo um dos eventos mais aguardados do ano, reunindo figuras proeminentes da moda, música e entretenimento em uma noite cheia de glamour e estilo.