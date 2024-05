Que artistas musicais evocam mais felicidade em seus fãs?

A felicidade desempenha um papel fundamental na vida de cada indivíduo, e a música tem o poder de evocar uma ampla gama de emoções, desde a raiva até a alegria. Preply, a plataforma de ensino online, realizou um estudo para entender quais artistas musicais trazem mais felicidade aos seus fãs. Usando dados linguísticos de fóruns de fãs no Reddit, foram identificadas as palavras e frases emotivas usadas para determinar a porcentagem de felicidade associada a cada artista.

Ed Sheeran e U2 destacam-se como os artistas cujas músicas geram mais felicidade entre seus seguidores. Por outro lado, artistas como Cardi B e Megan Thee Stallion ocupam os primeiros lugares na lista daqueles que evocam menos felicidade e mais raiva em seus fãs.

Aqui os artistas classificados

A música também pode ser uma forma poderosa de expressar amor. De acordo com o estudo, as mulheres tendem a comunicar o amor através da música de forma mais eficaz do que os homens, com artistas como Demi Lovato, Katy Perry e Dua Lipa ocupando os primeiros lugares na lista daqueles que fazem com que seus fãs se sintam mais amados.

Além de ser uma forma de expressão emocional, a música também pode ser uma ferramenta eficaz para o aprendizado de idiomas. As letras das músicas oferecem uma fonte rica de vocabulário e podem ajudar a melhorar a pronúncia e a compreensão do idioma. Segundo Sylvia Johnson, diretora de Metodologia da Preply, ouvir e cantar músicas pode ser uma forma divertida de aprender e aprimorar o domínio de um idioma, além de estimular a memória.

Como foi realizado o estudo?

Preply, a plataforma de ensino online que conecta estudantes e professores, realizou um estudo de análise linguística para compreender o impacto das músicas internacionais nas pessoas, elaborando uma lista que incluía desde artistas de décadas passadas até estrelas atuais. Desde seu ritmo e energia até sua letra, uma música pode preencher o vazio quando não se tem palavras para expressar o que se sente. Além disso, são uma ótima forma de praticar o que foi aprendido em suas aulas de inglês online.

Usando um conjunto de dados chamado “Emotion”, palavras e frases emotivas foram identificadas em vários fóruns de fãs do Reddit. Com elas, foi possível determinar a porcentagem de emoções discutidas. Como resultado, informamos em qual fandom encontramos mais sentimentos de felicidade.