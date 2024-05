Princesa Leonor é excluída de importante prova da academia militar por esta surpreendente razão

Carlos Alvarez / Co / Getty Images

Foi em agosto do ano passado quando Leonor de Bourbon entrou na Academia Militar General de Saragoça, e desde então tem recebido formação militar como parte de seu caminho para se tornar a futura rainha de Espanha.

Leonor de Borbón é excluída de uma atividade militar

Desde então, a herdeira do trono espanhol tem estado imersa em aulas teóricas e treinamento militar, onde são realizadas diferentes atividades, como exercícios de tiro, percursos topográficos e esqui, para citar algumas. Embora recentemente tenha sido divulgado que a jovem não participou de um teste da academia.

Ao contrário dos outros cadetes, a princesa Leonor, de 18 anos de idade, recebe uma formação militar diferente, uma vez que ela só cursará um ano na AGM, que está prestes a terminar em junho e com o qual alcançaria o título de tenente. Portanto, após estar na etapa final, a princesa de Astúrias realizou algumas provas, embora recentemente tenha sido excluída de uma delas.

A princesa Leonor está na reta final de sua formação militar

Especificamente, Leonor de Borbón foi excluída das atividades de simulação de combate real, ou seja, de um confronto corpo a corpo. Isso se deve ao fato de que ela não exercerá a profissão militar. No entanto, ela tem estado presente para observar seus colegas nessas provas.

"Tem um treinamento pessoal e diferente, pois ela não treina para entrar em combate. Mas ela recebe um treinamento de inteligência militar, por exemplo, muito rigoroso", conforme informou uma fonte próxima à academia ao Monarquia Confidencial.

Também, a mesma fonte destacou que a filha do rei Felipe “é brilhante em instrução e treinamento” e que demonstrou “muita destreza e habilidade”. Além disso, as lições que recebe “são transmitidas oralmente e focadas em atividades de montagem de armas e equipamentos militares no menor tempo possível”.