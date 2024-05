Prepare-se, pois estes são os 8 lançamentos mais esperados na Netflix, Amazon e Max em MAIO

Prepare-se para se emocionar! O mês de maio traz consigo uma onda de estreias de séries que prometem nos prender desde o primeiro minuto. De emocionantes dramas a eletrizantes thrillers, as plataformas de streaming como Amazon Prime Video, Netflix e Max estão prontas para nos encantar com histórias cativantes que prometem nos manter grudados na tela.

Cada novo lançamento é uma oportunidade para mergulhar em mundos completamente novos, explorar tramas emocionantes e conhecer personagens fascinantes. Na lista, você verá algumas novas temporadas, filmes clássicos, produções internacionais e, é claro, títulos novos que muitos estavam esperando (e alguns inesperados).

O novo mês é a oportunidade perfeita para planejar as séries e filmes que você poderá assistir com seus amigos, seu parceiro, sua família ou sozinho, no conforto de sua casa, enquanto se desconecta de tudo.

Séries e filmes que chegarão ao streaming em MAIO

Netflix

Bodkin (9 de maio)

Uma comédia que promete cativar o público desde o primeiro episódio. Com Will Forte liderando o elenco, esta série, criada por Jez Scharf, nos leva a uma jornada intrigante cheia de mistério. A trama segue um grupo de podcasters enquanto investigam o desconcertante desaparecimento de três indivíduos em uma pacata cidade irlandesa, o que rapidamente se transforma em uma aventura muito maior e mais estranha do que o esperado.

Temporada 3 de ‘Bridgerton’ (16 de maio)

Embora a decisão dos criadores de mudar a ordem dos livros que inspiram a série tenha irritado os fãs, a história de amor entre Colin e Penelope continua sendo uma das favoritas e uma das razões pelas quais esta temporada promete fascinar. No entanto, os seguidores terão que ser pacientes, já que em maio será lançada apenas a Parte 1 desta nova temporada, composta por apenas 4 episódios. A segunda parte chegará em 13 de junho.

Atlas (24 de maio)

A Netflix apresenta um intrigante filme de ficção científica estrelado por Jennifer Lopez e dirigido por Brad Peyton. A trama gira em torno de um mundo onde as inteligências artificiais são fundamentais. Uma analista, apesar de seu ódio por elas, se vê obrigada a colaborar com uma delas para salvar a humanidade.

MAX

Felizes os seis (2 de maio)

Na festa de casamento de seu melhor amigo, Damián e Carolina se encontram e sentem uma atração instantânea. No entanto, a situação dá uma reviravolta quando Damián descobre que Carolina é poliamorosa. Apesar de sua surpresa inicial, ele decide tentar se adaptar a esse tipo de relacionamento para ficar com ela. No processo, Damián conhece os outros envolvidos nessa dinâmica e enfrenta seus próprios preconceitos e tabus.

Tartarugas até lá embaixo (2 de maio)

‘Turtles All the Way Down’ é o novo filme baseado no romance juvenil de John Green que explora temas como saúde mental, amizade e identidade. A protagonista, Aza Holmes, luta com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) enquanto investiga o desaparecimento de um bilionário local. Ao longo da história, Aza enfrenta seus próprios pensamentos intrusivos e compulsões enquanto navega em sua amizade com Daisy e sua crescente atração por Davis, o filho do desaparecido. A narrativa sensível de Green oferece um olhar íntimo sobre a experiência de viver com TOC e suas repercussões nos relacionamentos pessoais e na percepção do mundo de Aza.

Pretty Little Liars: Escola de Verão (9 de maio)

A primeira metade da temporada aborda a questão de se Garrett Reynolds (Yani Gellman) realmente matou ou esteve envolvido no assassinato da antiga amiga e líder do grupo, Alison DiLaurentis (Sasha Pieterse), e quem matou Maya St.

Amazon

A ideia de você (2 de maio)

'A ideia de você' é um romance romântico escrito pela autora mexicana Robinne Lee. A história segue a vida de Shay Miller, uma jovem que leva uma existência tranquila e monótona na cidade de Nova York. No entanto, sua vida muda drasticamente quando ela se torna obcecada por um grupo de pessoas que sempre se encontram no mesmo café. Shay se apaixona loucamente por um casal que parece ter a vida perfeita, mas à medida que aprofunda sua obsessão, descobre segredos sombrios e perigosos que ameaçam colocar sua própria vida em perigo. O romance explora temas de amor, obsessão, identidade e o preço de desejar a vida dos outros.

Quem o matou? (24 de maio)

Trata-se de uma série de ficção baseada em eventos reais que aprofunda o assassinato de Paco Stanley, um comediante mexicano, ocorrido em 1999. A série apresenta uma narrativa intrigante que explora as múltiplas perspectivas dos envolvidos no caso, oferecendo uma visão detalhada do mundo do entretenimento. Cada episódio revela novos detalhes sobre o crime e as emoções que o cercaram, desvendando os motivos e conspirações por trás desse evento trágico. Com performances cativantes e um roteiro cheio de reviravoltas inesperadas, a série promete manter os espectadores intrigados enquanto mergulham na complexa verdade por trás desse misterioso crime.