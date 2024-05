Os protagonistas de Renascer e de Terra e Paixão estão juntos nesta série

Os atores Juan Paiva, que vive João Pedro em Renascer, e Barbara Reis, que interpretou a protagonista Aline em Terra e Paixão, estão juntos na estreia da 5ª temporada de Sob Pressão, que chega ao Globoplay nesta terça-feira (07).

ANÚNCIO

Ao lado também da atriz Marjorie Estiano, que vive a médica Carolina, Barbara interpreta a enfermeira Lívia, que logo no primeiro capítulo, elas precisam salvar a vida da jovem Raissa (Chandelly Braz).

Na cema, a enfermeira atende a jovem que está com muita dor na região abdominal e descobre que se trata de uma endometriose. Raissa relata para Carolina e Lívia suas dificuldades para se relacionar com o forte incômodo na região.

Estreante na 4ª temporada de Sob Pressão, a protagonista de Terra e Paixão parece feliz com a volta da série, que primeiro é exibida no Globoplay e em seguida na TV Globo.

A atriz Barbara Reis, protagonista da novela Terra e Paixão (Globo), interpreta a enfermeira Lívia na 5ª temporada de Sob Pressão (Victor Pollak/Globo)

“Eu aguardava essa temporada com muita ansiedade. Nela, a Lívia ganha destaque devido a uma situação específica que ocorre dentro do hospital, em que ela precisa escolher entre o certo e o errado de acordo com a sua índole”, afirmou a atriz.

Para a protagonista de Terra e Paixão, a 5ª temporada de Sob Pressão é a melhor de toda franquia produzida pela Globo: “O público vai se identificar com as situações e vai se surpreender com o final de Carolina e Evandro (Julio Andrade)”.

Juan Paiva assume personagem em Sob Pressão

Além de Renascer e Justiça 2, Juan Paiva está na 5ª temporada da série médica Sob Pressão (Divulgação/Globo)

O ator de Renascer também está no elenco da 5ª temporada da série, que está disponível no catálogo Globoplay. Diferente de João Pedro, filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira), o ator é um jovem jogador de futebol que precisa ser socorrido às pressas.

No primeiro capítulo, o personagem de Juan Paiva foi alvejado pelo tiro dado por um traficante na comunidade onde vive. Em um desabafo com Vera (Drica Moraes), ele revela que o professor foi o responsável por tirá-lo das ruas e o impediu de se envolver com pessoas erradas, mas, ainda assim, ele pensa em vingar o amigo.