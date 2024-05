O SEVENTEEN supera as 3 milhões de pré-vendas de seu novo álbum ‘17 IS RIGHT HERE’

Os ícones do k-pop SEVENTEEN oficialmente ultrapassaram as três milhões de pré-vendas de seu próximo álbum de sucesso ‘17 IS RIGHT HERE’. O grupo de 13 membros encerrou 2023 como o artista com as maiores vendas do mundo, de acordo com a IFPI, demonstrando mais uma vez sua popularidade e talento. Seus dois lançamentos de 2023, ‘FML’ e ‘SEVENTEENTH HEAVEN’, tornaram-se os dois álbuns mais vendidos na história do k-pop, somando-se ao recorde de vendas de álbuns da banda de 16 milhões de cópias apenas em 2023.

ANÚNCIO

O lançamento do novo álbum foi anunciado em 31 de março no final do concerto ‘SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ NOVAMENTE PARA INCHEON’, que atraiu 56 mil fãs em duas noites. Um breve teaser reproduzido no final do show apresentou as três unidades (hip-hop, performance e vocal) com uma estética diferente e revelou o título do tão esperado álbum.

O grupo recentemente anunciou o tracklist, que incluirá quatro novas músicas para acompanhar o lançamento. O álbum inclui versões coreanas de 8 singles em japonês e 20 singles coreanos, além de quatro novas faixas, juntamente com uma versão instrumental digital apenas de “Adore U”, o single de estreia da banda.

Uma extensa coleção de 33 faixas, ‘17 IS RIGHT HERE’ abrirá com seu single principal “MASTER”, antes de apresentar “LALALI” do Hip-hop Team, “Spell” do Performance Team e “Cheers to Youth” do Vocal Team.

As novas adições afirmam a posição do SEVENTEEN como a potência criativa que define o k-pop. Ampliando seus créditos como compositor dos 20 singles já lançados, WOOZI liderou a composição e escrita de “MAESTRO”, “Spell” e “Cheers to Youth”. Ele também participou da escrita da letra de “LALALI” com os quatro membros da equipe de Hip-hop - S.COUPS, WONWOO, MINGYU e VERNON - enquanto THE 8 e DINO escreveram “Spell”.

A revelação do tracklist acontece após o lançamento das quatro versões de samplers das músicas (#1, #2, #3, #4) e duas versões de fotografias conceituais (HEAR.zip, HERE.zip).

Inteligentemente discreta, a versão 'HEAR' captura cada membro em quartos prestando homenagem aos seus álbuns anteriores, destacando a originalidade musical da banda. A versão homofônica 'HERE' apresenta de forma semelhante objetos que representam o passado da banda, mas coloca os membros em um ambiente surpreendentemente colorido que representa o universo alegre que o SEVENTEEN criou.