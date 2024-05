No Rancho Fundo: Vilão rouba turmalina paraíba e une inimigas para prendê-lo

Marcelo Gouveia, personagem de José Loreto na novela No Rancho Fundo, rouba pedra preciosa de Zefa Leonel (Andrea Beltrão)

A disputa pela turmalina paraíba continua nos próximos capítulos de No Rancho Fundo e será um dos motivos para Marcelo (José Loreto) ir parar na cadeia. O vilão consegue roubar a pedra de Zefa Leonel (Andréa Beltrão) e acaba unindo duas inimigas.

O roubo da turmalina acontece por causa de um plano criado por Ariosto (Eduardo Moscovis), que conta com a ajuda de Marcelo. Segundo o site Resumo das Novelas On, Marcelo invade a casa de Zefa no momento que o pai de Artur (Túlio Starling) invade uma conversa e pede ajuda ao Padre Zezo (Nanego Lira).

Na novela No Rancho Fundo, Marcelo (José Loreto) consegue roubar a turmalina paraíba de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) (Fabio Rocha/Globo)

O religioso está com Dona Manuela (Valdinea Soriano) e Zefa quando é pego de surpresa pelo vilão. A situação faz Dona Manuela passar mal e, enquanto ela é socorrida, Marcelo invade a casa e rouba a turmalina.

Personagens de No Rancho Fundo percebe o golpe de Marcelo

Nem tudo será perfeito para Marcelo. Nos próximos capítulos da novela das 18 horas, o bandido vai arranjar um grande problema com Blandina (Luisa Arraes), que também quer uma parte da pedra preciosa.

Com o roubo da turmalina, os olhos de todos se voltam para o personagem de José Loreto, que começa a ser procurado pela bandida e por Quinota (Larissa Bocchino), que pretende devolver a pedra preciosa para sua mãe.

Por isso, as duas viram aliadas para colocar Marcelo na cadeia. As duas se conhecem quando a personagem de Luisa Arraes chega a cidade e se depara com a filha de Zefa Leonel.

Após roubo na casa de Zefa Leonel (Andrea Beltrão), em No Rancho Fundo, Blandina (Luisa Arraes) quer ver Marcelo Gouveia (José Loreto) atrás das grades (Manoella Mello/Globo)

Com isso, nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, a vigarista se aproxima dela e consegue atrair a atenção de Marcelo, que não gosta muito da situação e vai atrás das duas.

A situação piora e gera uma enorme confusão, atraindo a atenção do delegado Floro Borromeu (Leandro Daniel), que prende Marcelo, que será tirado da prisão com a ajuda de Blandina, que faz de tudo para ter a turmalina paraíba em suas mãos.

* As informações sobre os capítulos da novela podem mudar por causa da edição da Globo.