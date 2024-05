Netflix: por que a última temporada de Cobra Kai será lançada em 3 partes?

Recentemente, foi lançado o tão esperado trailer da temporada final da bem-sucedida série da Netflix, Cobra Kai. O trailer emocionou os fãs ao revelar que a última temporada será lançada em três partes.

A primeira parte chegará em 18 de julho, seguida da Parte 2 em 28 de novembro. No entanto, o lançamento da última parcela em 2025 ainda é um mistério que deixa os fãs ansiosos para descobrir mais.

Os motivos de um lançamento em várias partes estão sustentados na necessidade da Netflix de manter suas séries principais na conversa nas redes sociais.

A trama da temporada final se desenrola com a eliminação da Cobra Kai do Vale. Os senseis e estudantes enfrentam a difícil decisão de participar e como competir no Sekai Taikai, o campeonato mundial de karatê.

Esta nova situação apresenta desafios emocionantes para os personagens principais e os fãs estão ansiosos para saber como eles vão lidar com esses obstáculos.

Retorno de atores icônicos

Os fãs da franquia Karate Kid ficarão felizes em saber que os atores Ralph Macchio e William Zabka retomam seus papéis icônicos em Cobra Kai.

Ao lado deles, o intérprete Martin Kove e Yuji Okumoto completam o retorno dos personagens favoritos dos fãs.

A série também conta com um elenco talentoso de jovens atores, incluindo o americano Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler, Vanessa Rubio, Dallas Dupree Young, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O'Brien.

Cobra Kai tem sido amplamente elogiada pelos críticos por sua capacidade de capturar a essência do filme original Karate Kid e oferecer uma narrativa emocionante e cheia de ação.

A série ganhou uma grande base de fãs em todo o mundo. Com a estreia da temporada final dividida em três partes, os seguidores estão animados para testemunhar o desfecho da história nesta última temporada.