Netflix: o emocionante filme baseado em uma história real comovente que você nunca vai esquecer

Netflix tem uma longa lista de filmes em seu catálogo, especialmente os que abordam temas de guerra são os mais assistidos, e é por isso que a plataforma de streaming lançou esta semana o filme O Zoológico de Varsóvia (The Zookeeper’s Wife), um drama lançado em 2017.

ANÚNCIO

Esta produção de guerra é dirigida por Niki Caro, a diretora por trás de filmes como a versão live-action de Mulan, The Mother, North Country e McFarland, USA, entre muitos outros.

A história é baseada em eventos reais, além de ser uma versão do livro de não ficção homônimo de Diane Ackerman. Ambientada na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, conhecemos a história de Jan e Antonia Zabinsk, os guardiões do Zoológico de Varsóvia, que resgataram centenas de judeus poloneses e os esconderam em seu zoológico.

Escondê-los da barbárie nazista

Em “O Zoológico de Varsóvia”, Jessica Chastain interpreta Antonina Zabinski, ou A Esposa do zelador do zoológico, como indica o título original. Estamos em Varsóvia, antes dos alemães invadirem a Polônia, e Antonina e seu marido (o belga Johan Heldenbergh, do indicado ao Oscar estrangeiro “The Broken Circle Breakdown”) decidem arriscar suas vidas e, quando os nazistas aprisionam os judeus no Gueto de Varsóvia, escondê-los nas instalações do zoológico. Para que fiquem lá, ou como uma rota de fuga para a liberdade.

Não será fácil para eles, pois o comandante nazista Lutz Heck, interpretado por Daniel Brühl (de "Adeus, Lênin!", "Niki Lauda em Rush"), assume o zoológico, tem um na Alemanha, leva os "melhores" animais para lá, quer regenerar espécies e olha para Antonina com muito carinho.

No momento de seu lançamento, o filme recebeu principalmente comentários positivos da crítica, que elogiou seu drama e as atuações de seus protagonistas. Além disso, tornou-se um grande sucesso de bilheteria.

A história é muito comovente e dramática, especialmente porque expõe os horrores cometidos durante a época do Holocausto, onde a comunidade judaica da Polônia foi uma das mais afetadas.