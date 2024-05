Netflix: o arrepiante documentário baseado em uma história real macabra

Netflix: o documentário arrepiante baseado em uma história verídica macabra com um desfecho aterrorizante

Neste 25 de abril, a plataforma da Netflix lançou um documentário arrepiante sobre a história de um líder religioso. Trata-se de ‘Antares de la Luz: Uma Seita Apocalíptica’, a vida de um homem que afirmava ser a segunda vinda de Cristo.

Sob a direção de Santiago Correa, o filme conta com o testemunho daqueles que conheceram o líder sectário. Além disso, eles narram como ele foi tomando posse de sua vontade e de suas vidas.

Antares de la Luz era o apelido pelo qual Ramón Gustavo Castillo Gaete era conhecido, um músico chileno que ganhou grande notoriedade na mídia do país sul-americano por ser o líder de uma seita que cometeu um crime horrendo por acreditar no suposto fim do mundo.

É importante ressaltar que seu apelido faz referência à estrela mais brilhante da Constelação de Escorpião e ele o adotou devido a uma aparente revelação espiritual.

O crime atroz

O líder da seita cometeu um crime atroz que chocou todo o Chile: queimou vivo um recém-nascido como parte de um de seus rituais.

A jornalista Verónica Foxley - autora do livro ‘Cinco gotas de sangue: a história íntima de Antares de la Luz e a seita de Colliguay’ - afirma que o homem teria tido sua primeira ‘revelação’ em uma viagem ao Equador.

Ele declarou à BBC Mundo que a partir de 2009, o homem começou a adquirir seguidores através de vários grupos de meditação, muitos dos quais tinham importantes fraturas emocionais.

Aos poucos, Ramón e seus seguidores foram morar juntos em Santiago e outras áreas do centro do Chile.

Antares de la Luz estava convencido de que era a segunda vinda de Cristo e, à medida que se aproximava a data do suposto apocalipse, 21 de dezembro de 2012, exigia que as mulheres da seita o atendessem sexualmente quando ele queria.

De acordo com Foxley, inicialmente, as relações sexuais eram consentidas, mas ele acabou cometendo violações e acreditava que se um filho nascesse desses atos, ele deveria ser o Anticristo que traria o fim do mundo.

Então, você não pode perder o desfecho desse documentário que promete te manter no sofá neste fim de semana.