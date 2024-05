Netflix: o aclamado filme que é assustadoramente perturbador

A plataforma da Netflix tem um filme de terror sufocante desses que mantêm os espectadores em suas cadeiras pelo desfecho inesperado. Trata-se do filme ‘Barbarian’, lançado em 2022, com duração de uma hora e 43 minutos e classificado para maiores de 18 anos devido às cenas de violência, nudez e terror.

ANÚNCIO

"‘Barbarian’ segue a história de uma jovem que viaja para Detroit para uma entrevista de emprego, aluga uma casa para passar a noite, mas quando chega tarde da noite, descobre que a casa está duplamente reservada.”

A sua chegada torna-se um pesadelo quando descobre que a propriedade está duplamente reservada e já há outro hóspede alojado lá. Apesar do seu instinto de precaução, decide ficar, mas logo percebe que os seus medos vão além de simplesmente partilhar o espaço com um estranho.

A trama promete manter os espectadores em suspense enquanto desvenda os mistérios que cercam essa situação inquietante. O resultado não é exatamente uma história de lugares assombrados, nem exatamente uma fábula de horrores urbanos, mas tem um pouco de tudo isso.

O terror bem representado

Segundo o portal Xataca, o responsável por esta mistura de estilos é Zach Gregger, diretor e roteirista do filme, que apesar de ter experiência profissional no campo da comédia, estreou como diretor com ‘Barbarian’ e, devido ao sucesso, continuará seguindo seus passos no gênero.

"‘Barbarian’ é sustentado pelo excelente trabalho do elenco: Georgina Campbell e Bill Skarsgård (conhecido por interpretar Pennywise nas duas partes de ‘It’, e próximo a interpretar Nosferatu na adaptação de Robert Eggers que veremos no final do ano) assumem a primeira parte, e Justin Long (outro habitual em ambientes de comédia, mas que funciona perfeitamente nessa mudança para o terror) protagoniza a segunda metade."

Este filme se transforma em um pesadelo enclausurado entre quatro paredes que destaca toda a estranheza de uma situação desconfortavelmente familiar.