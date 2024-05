Não quer vê-lo novamente: Kate Middleton impõe condição rigorosa para se encontrar com Harry

É bem sabido por todo mundo que o príncipe Harry voltará ao Reino Unido na próxima semana. O jovem está retornando ao seu país natal para celebrar o décimo aniversário dos Jogos Invictus, uma celebração muito especial que o fez deixar o solo americano e voltar para casa, mesmo que seja por apenas alguns dias.

Kate Middleton não quer ver o príncipe Harry

Sabe-se que seu pai, o rei Charles III, não poderá ver seu filho nesta breve visita, mas a relação de seu irmão, o príncipe William, e de sua esposa, Kate Middleton, não está no seu melhor momento, sendo tão tensa que a princesa de Gales teria colocado uma condição para se encontrar com Harry.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, Kate Middleton, que continua imersa em seu árduo tratamento para se curar do câncer que sofre, teria uma condição para se encontrar com seu cunhado durante esta visita. É a primeira vez que Harry visita o Reino Unido desde que a princesa de Gales compartilhou seu emocionante vídeo revelando sua terrível doença.

Haveria uma condição para que a princesa de Gales se reunisse com seu cunhado

Desde então, Kate tem estado longe dos holofotes pedindo privacidade e tempo para se concentrar completamente em sua recuperação. Agora, segundo a especialista Ingrid Seward, editora-chefe da revista Majesty, é muito "improvável" que William queira ver seu irmão durante esta situação tão estressante, garantindo que "William já tem o suficiente e não precisa de mais estresse".

A especialista afirma que dependerá de Kate e da energia que ela tenha para lidar com a situação familiar. No entanto, ela acredita que, se a reunião com Harry for algo que vem diretamente de cima, é bastante provável que Kate concorde em se encontrar com seu cunhado. Basicamente, ela fará isso “se o Rei pedir”.