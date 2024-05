Met Gala 2024: veja quem foi mal e quem mandou bem nos looks do evento

Nesta segunda-feira, seis de maio, foi realizado o Met Gala 2024, o evento fashionista que reúne celebridades para deslumbrar com trajes sofisticados e de alta costura que seguem diferentes temas a cada ano.

O Met Gala, que é uma abreviação de Metropolitan Museum of Art Costume Institute Gala, é um evento anual de angariação de fundos para o Costume Institute do Museu Metropolitano de Arte da cidade de Nova Iorque.

Zendaya, Bad Bunny e JLo brilharam com seus trajes no tapete vermelho

A edição de 2024 é intitulada ‘Belas Adormecidas: o despertar da moda’, e o código de vestimenta é ‘O Jardim do Tempo’, com os co-anfitriões Zendaya, a artista Jennifer Lopez, o ator Chris Hemsworth e o cantor Bad Bunny.

Além dessas renomadas celebridades do mundo do entretenimento, a anfitriã é Anna Wintour, a editora-chefe da prestigiosa revista Vogue, e os presidentes honorários serão Jonathan Anderson, diretor criativo da Loewe, e Shou Chew, diretor executivo do TikTok.

A ideia do tema específico deste ano é celebrar as peças de moda frágeis que não podem mais ser usadas (daí as belezas adormecidas). Estamos falando de uma variedade de peças expostas que incorporam a beleza da moda com o mundo natural, um mundo frágil e inevitavelmente em decadência.

Com isso em mente, Zendaya usou um vestido incrível em tons de azul, juntamente com um penteado elegante e o detalhe de um pequeno pássaro azul adornando seu pescoço. A atriz de ‘Challengers’ é amplamente conhecida por sempre liderar as listas de celebridades mais bem vestidas no Met Gala.

Ao lado dela, o cantor Bad Bunny também impressionou com seu terno preto e um chapéu para complementar. Enquanto Jennifer López impressionava com um vestido de belos detalhes em pedraria branca que acentuavam seu corpo espetacular.

O único que ficou aquém para os internautas foi o quarto co-host, Chris Hemsworth. O ator de Thor compareceu ao lado de sua bela esposa, Elsa Pataky, vestindo um conjunto de cor creme que pareceu muito simples para os usuários da rede X (antigo Twitter).

“Chris Hemsworth em um Tom Ford de verão porque, é claro, disseram a ele ‘Jardim do Tempo’ e ele entendeu ‘casamento no jardim’”, “Chris Hemsworth está tendo um casamento na praia...” “Chris Hemsworth, saia daí com esse traje chato!” são alguns dos comentários contra o ator que encheram as redes sociais após sua chegada.