Met Gala 2024: Shakira faz sua estreia no tapete vermelho

Na segunda-feira, seis de maio, foi realizado o Met Gala deste ano, onde dezenas de personalidades do mundo do entretenimento desfilaram na escadaria do Museu Metropolitano de Arte (MET) e, para esta edição, o tema foi ‘O jardim do tempo’, inspirado na exposição ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’.

Shakira faz sua estreia no tapete vermelho do Met Gala 2024

Dezenas de estrelas de renome internacional impressionaram com visuais e trajes incomparáveis, deixando muitos de boca aberta na chamada “A noite mais grandiosa da moda”, incluindo a cantora e compositora de 47 anos Shakira Isabel Mebarak Ripoll, mais conhecida como Shakira.

Pela primeira vez em toda a sua carreira, Shakira participou da Met Gala, então, em 2024, a cantora colombiana faz sua estreia no evento de moda. Para anunciar a notícia, ela compartilhou o convite para o evento em seus stories do Instagram com a legenda, “Hello New York” (“Olá Nova York”), o que deixou seus mais de 90 milhões de seguidores enlouquecidos.

Para este evento, a cantora colombiana optou por usar um vestido justo vermelho da marca de luxo Carolina Herrera, sem deixar de lado sua já característica longa cabeleira ondulada loira, além disso, Shakira usou sapatos de salto alto combinando com a cor de seu vestido.

