MET Gala 2024: os melhores looks das celebridades no tapete vermelho

O esperado tapete vermelho do Met Gala 2024 começou no Metropolitan Museum of Art de Nova York, onde desfilam uma grande quantidade de estrelas da música, do cinema e do esporte.

Considerado o evento mais importante do mundo da moda em que muitas celebridades comparecem começa a ser comentado nas redes sociais.

O evento de gala é uma iniciativa beneficente para arrecadar fundos e é organizado pela escritora e jornalista Anna Wintour, que é uma das pessoas mais influentes e relevantes do mundo da moda.

Desflle de estrelas no MET GALA 2024

Desfile de estrelas

Zendaya, voltou depois de vários anos de ausência, assim como Jennifer Lopez. Os atores foram acompanhados pelo reggaetonero Bad Bunny e o ator e produtor de cinema Chris Hemsworth.

Embora a lista de 600 convidados não seja tornada pública, aqueles que não faltarão ao evento incluem Rihanna, Beyoncé ou Anne Hathaway, pois são rostos que costumam comparecer a este evento ano após ano.

Zendaya usou um look romântico da Maison Margiela.

Desflle de estrelas no MET GALA 2024

Jennifer Lopez chegou com um vestido coberto de cristais da Schiaparelli.

Enquanto Rebecca Ferguson, atriz de Missão Impossível, usava um vestido conceitual com várias camadas.

Desflle de estrelas no MET GALA 2024

Desflle de estrelas no MET GALA 2024

Desflle de estrelas no MET GALA 2024