Met Gala 2024: JLo e Zendaya posam juntas, mas uma é criticada e a outra é coroada como “a melhor”

O icônico vestido de Jennifer Lopez no Grammy de 2000, da Versace (com o qual desfilou em um reencenamento da marca) foi o máximo. Mas Lopez desperdiçou o Met Gala 2024, que precisamente evoca todo o tema floral e onírico, para usá-lo. Em vez disso, Zendaya, talvez a melhor da noite, está sendo elogiada por seu vestido de Alta Costura de 1999 de John Galliano na época da Dior. Falta de criatividade de uma, ou saber se destacar? Por que estão comparando-a com Zendaya?

Basicamente, os comentários contra López na gala giram em torno do que sempre acusam várias atrizes latinas (como Sofía Vergara): usar o mesmo vestido com a mesma fórmula. No caso de Vergara, silhuetas sereia. No caso de López, transparência, sua fórmula segura sempre que vai ao Met Gala. E neste caso, não foi exceção.

“JLo, já vimos sua bunda. Próximo.”, “Ela parece ótima, mas não é o VMA’S”, “Todo ano um vestido assim, que chato”, “Por que se incomoda, se sempre usa o mesmo vestido?” são alguns dos comentários, além de elogiar sua aparência aos 54 anos.

Por outro lado, Zendaya tem recebido muitos elogios.

Sem dúvida, Zendaya não decepcionou neste Met Gala de 2024.

O acessório é de Philip Treacy, o chapeleiro mais icônico da história da moda recente. A maquiagem é da mesma artista que fez a passarela para Galliano, Pat McGrath, que é uma das melhores maquiadoras do mundo e deu aquela aura plastificada, romântica e decadente à melhor passarela do ano, talvez.

Esta combinação performática fez com que Zendaya se destacasse sem dúvida e uma das forças da atriz seja a moda, de mãos dadas com seu estilista Law Roach.