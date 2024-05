MasterChef Brasil: Band marca estreia da nova temporada para o final de maio

Band confirma que MasterChef Brasil 2024 estreia no dia 28 de maio

O Masterchef Brasil 2024 começa no dia 28 de maio. A data oficial foi divulgada pela Band, que segue confirma ainda que Ana Paula Padrão segue na apresentação da competição gastronômica, que neste ano conta com duas temporadas.

O Chef Henrique Fogaça, que deixou o reality gastronômico no ano passado, também volta a julgar os cozinheiros amadores selecionados para enfrentar o temido relógio nesta nova temporada.

Em 2023, sua saída repentina assustou os fãs do programa da Band, mas foi necessária para que o famoso Chef conseguisse lidar com alguns problemas pessoais.

Na época, a Band chamou o Chef Rodrigo Oliveira para substituir Fogaça, mas ele não foi muito aceito pelos fãs do MasterChef Brasil. Henrique retornou para julgar os pratos nas últimas temporadas do MasterChef Profissionais e MasterChef+.

Em 2024, Henrique Fogaça volta ao MasterChef Brasil para avaliar os cozinheiros amadores (Reprodução/Band)

Ao voltar para o reality show da Band, o Chef assumiu que ama gravar o MasterChef: !”Eu amo fazer isso. É muito bom saber que o público sentiu minha falta, agora estou de volta com os dois pés no peito”, disse Fogaça ao site da Band.

Com isso, o Masterchef Brasil 2024 será formado por Ana Paula Padrão e pelos jurados Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

MasterChef Confeiteiros estreia na Band

A novidade de 2024 é a estreia da versão para os amantes da confeitaria. O programa vai começar logo após a temporada para os cozinheiros amadores.

Ana Paula Padrão, Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça no estúdio do MasterChef Brasil (Divulgação/Band)

Além de dar um gás no programa apresentado por Ana Paula Padrão, a temporada inédita do reality show também pode ajudar a desfazer um medo de muitos participantes do passado e das futuras edições.

Quem acompanha o MasterChef Brasil já ouviu algumas vezes Ana Paula e os jurados afirmando que há um certo receio dos concorrentes ao troféu nas provas que exigem qualidades de confeitaria.

Atualmente, o MasterChef Brasil 2024 é uma das maiores audiências da Band e, se nada mudar, o reality show gastronômico será exibido toda terça-feira, por volta das 22h30.