Mais de 100 metros de tecido foram usados para o vestido de Shakira no Met Gala de 2024

Shakira fez sua entrada triunfal no Met Gala 2024, deslumbrando com seu estilo inconfundível, uma combinação perfeita de ousadia e elegância. No último ano, ela ressurgiu com força, como a Fênix, mostrando seu potencial máximo e deixou claro nesta nova edição do evento de moda mais importante do mundo.

Enquanto muitas artistas optaram por tons suaves para representar a delicadeza das flores, Shakira escolheu um vestido vermelho vibrante, magistralmente desenhado por Carolina Herrera. A cada passo, ela irradiava confiança e sofisticação, lembrando-nos por que é uma das figuras mais icônicas e admiradas na indústria do entretenimento.

Mais de 100 metros de tecido foram usados para o vestido de Shakira no Met Gala 2024

"Realmente se trata de fazer com que a Shakira se sinta como a melhor versão de Shakira", disse o diretor criativo da Carolina Herrera, Wes Gordon, à revista Vogue, sobre o visual da Met Gala 2024 que ele projetou para a lenda do pop colombiano.

Após uma exaustiva troca de ideias e opiniões, finalmente chegou-se a um acordo sobre o design: um magnífico vestido em um deslumbrante tom vermelho escarlate, com cortes geométricos que realçavam sua figura e uma majestosa capa que requeria quase 100 metros de tecido para ser confeccionada.

Gordon comentou: “Eu estava incrivelmente focado nos pequenos detalhes dos recortes: onde as coisas se unem e também o decote. É fantástico trabalhar e fazer testes com alguém que pratica exercícios físicos, porque sua sensibilidade ao movimento e sua consciência corporal são realmente extraordinárias’.”

A oficina dela criou um vestido completo com cortinas que se assemelha a uma rosa pendurada em seus pequenos ombros.

"A linha que sempre tento traçar em Herrera é entre o moderno e o limpo, entre o dramático e o glamoroso. Acredito que esta peça faz isso com o vestido e depois com a capa", acrescentou.

Parte das reações nas redes: "Shakira parece atemporal com este vestido", "Ela está lindíssima", "Que linda", "Eu a amo", "Incrivelmente espetacular".