Madonna volta à Globo nesta terça; descubra tudo sobre o programa

Madonna levou 1,6 milhão de pessoas no último show da turnê Celebration, na Praia de Copacabana (RJ), e a Globo mostra uma parcela desses fãs num programa especial que vai ser exibido nesta terça-feira (07).

Após exibir o show ao vivo, a Globo fez um Profissão Repórter especial sobre o último show da turnê Celebration. A proposta é levar para o telespectador os preparativos de quem esperou na praia pelo show da diva.

O repórter André Neves Sampaio ficou no Rio de Janeiro e viu de perto a movimentação na frente do Copacabana Palace e conversou com fãs do Brasil e do mundo, como Argentina, Estados Unidos, Paraguai e Chile.

Fãs idosas prepararam coreografia especial para o show de Madonna no Brasil (Divulgação/Globo)

Já, em Fortaleza, os repórteres Júlio Molica e Fernando Grolla conhecem um grupo de idosas que viajou para assistir o único show da Madonna no Brasil. Elas fizeram até uma coreografia especial para Material Girl.

O Profissão Repórter também acompanha a história da professora aposentada Conceição, de 75 anos, que passou a viajar sozinha quando seu marido ficou acamado por problemas de saúde.

Antes do show, ela tomou caipirinhas, escalou uma escadaria na Lapa e sambou com uma passista da Beija-flor. Conceição conta que relaciona as experiências que vive com a libertação promovida por Madonna para outras gerações.

André Neves Sampaio, do Profissão Repórter (Globo), acompanha o movimento na Praia de Copacabana (Divulgação/Globo)

Os fãs ricos e famosos de Madonna na Globo

Caco Barcellos e Chico Bahia contam histórias de milionários, fãs da cantora, que transformaram seus iates em camarotes VIPs do show.

O empresário Paulo Thadeu Figueira Mendes, dono da maior fábrica de embarcações de luxo do Rio de Janeiro, conseguiu na Capitania dos Portos a liberação para a ancoragem de dois barcos atrás do grande palco, a 300 metros da “rebentação” das ondas do mar de Copacabana.

No barco principal, que vale oito milhões de reais, ele promove uma festa com buffet completo para dez convidados. Ao lado dele estará um cliente de São Paulo que pagou dois milhões e meio de reais pelo iate.