Internet reage após Katy Perry ‘ir ao Met Gala’ por meio da Inteligência Artificial

O Met Gala 2024 aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 06 de maio, e está dando o que falar nas redes sociais. Um dos eventos mais esperados do ano deu espaço para diversas celebridades desfilarem seus looks exuberantes pelas escadarias do Museu Metropolitano de Arte de Nova York. No entanto, conforme publicado pelo Gshow, uma das “presenças” que mais chamou a atenção durante a noite, nem mesmo estava por lá.

Acontece que um dos momentos mais comentados da noite foi justamente a “passagem” da cantora Katy Perry pelo tapete vermelho. No entanto, a cantora nem sequem deixou sua casa para ir ao evento.

Uma série de imagens de Kate desfilando pelo tapete vermelho com dois looks distintos chamou a atenção nas redes sociais. Nos registros, que viralizaram em pouco tempo, é possível ver a cantora vestida adequadamente para a ocasião enquanto posa para as lentes dos fotógrafos que aguardar ao redor da escadaria. Apesar de parecerem reais, as imagens em questão foram totalmente criadas com auxílio da Inteligência Artificial.

a katy perry é a mais bem vestida da noite OLHA ESSE LOOK MARAVILHOSO pic.twitter.com/tblSz4xwWJ — eva (@tomcruisre) May 6, 2024

A internet foi à loucura!

Antes de ser revelada a origem das imagens de Katy Perry no tapete vermelho do Met Gala, os looks “utilizados” pela cantora viralizaram nas redes sociais e diversas pessoas comentaram a escolha, chegando até mesmo a colocar o look na lista dos melhores da noite. No entanto, assim que a verdade foi revelada, os fãs da cantora prontamente reagiram e deram à Katy o título de “Primeira artista a ir ao Met Gala por inteligência artificial”.

Quem fez esse edit da Katy Perry não merece ir pro céu. A mulher toda maravilhosa, mas é fake. 😭 pic.twitter.com/8SsrU9oNUE — Thais⁷🍜 (@tha_yoon) May 6, 2024

Curiosamente, a imagem era tão realista que até mesmo a mãe da cantora acreditou que ela estava presente no evento. O momento cômico foi publicado por Katy em seu Instagram. No print de uma conversa é possível ver a troca de mensagens entre mãe e filha, na qual ela é parabenizada pela beleza do vestido: “Eu não sabia que você ia ao Met! Que vestido maravilhoso”, diz a mãe. “A inteligência artificial também te pegou! Fica atenta mãe!”, respondeu Katy.

Em seguida, ela revelou que sua ausência no evento se deu por conta de compromissos profissionais, visto que estava em um estúdio no momento em que o Met Gala estava acontecendo. Vale lembrar que a cantora vem ao Brasil no segundo semestre de 2024 e será headliner do dia 20 de setembro no Rock in Rio.