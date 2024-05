Guerra total na coroa britânica: a imponente herança pela qual Kate Middleton e Camilla Parker brigam

Existe algo simbólico e característico da realeza britânica que são suas joias? Coroas, tiaras, colares, brincos, broches, gargantilhas… Tudo faz parte do imaginário que se tem presente quando se fala de alguém de descendência real. São seus bens mais preciosos e uma forma de demonstrar o status social a que pertencem. No entanto, às vezes essas peças podem causar conflito, ou pelo menos confronto, dentro da própria família. Veja o exemplo de Kate Middleton e da rainha Camila.

A coleção de Greville: as joias mais icônicas da rainha Elizabeth II

Há anos, os membros da realeza travam um duelo paralelo em cada uma de suas aparições públicas em relação a quais joias usar. A rainha consorte e a princesa de Gales sentem uma verdadeira fascinação pelas peças que compõem o guarda-roupa da falecida rainha Elizabeth II, que em sua maioria é formado pela majestosa coleção que herdou de Margaret Helen Greville.

A rainha Elizabeth II conseguiu construir uma incrível coleção de joias ao longo de sua vida. Após sua morte, as distribuições apropriadas foram feitas, com a maioria delas ficando nas mãos de seu filho, o rei Charles III. No entanto, a monarca foi enterrada com algumas peças de grande valor sentimental, como o anel de casamento e os brincos de pérolas.

A tiara Lover’s Knot e um colar floral de rubis e diamantes

Com o passar dos anos, foi possível saber que dentro do guarda-roupa da falecida Elizabeth II havia cerca de 60 peças que herdou de Margaret Greville, uma conhecida colecionadora de joias que conseguiu estabelecer um forte vínculo com a coroa britânica e que, após sua morte, deixou para Elizabeth II suas joias mais importantes.

Camila Parker sente fascinação pela tiara Greville

Até hoje, esta coleção teria se tornado a primeira escolha de Kate Middleton e Camilla Parker. No entanto, é a esposa do monarca britânico quem tem preferência na hora de escolher a joia que deseja usar em suas aparições.