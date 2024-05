“Foi uma loucura”: Ed Sheeran reagiu depois de ser co-piloto no Grande Prêmio de Miami

Lando Norris foi, sem dúvida, a grande surpresa no último fim de semana no Grande Prêmio de Miami, ao conquistar o primeiro lugar ao derrotar o favorito da competição, Max Verstappen. No entanto, Ed Sheeran também foi uma das tendências geradas em vários meios de comunicação e redes sociais na sexta corrida do calendário de 2024 da Fórmula 1.

O cantor britânico foi um dos importantes convidados presentes, destacando-se por ser o único que, por momentos, fez parte diretamente da competição, ao ser copiloto durante uma volta de George Russell, piloto da Mercedes-AMG.

“É uma loucura”

O artista de 33 anos viveu a adrenalina causada pela extrema velocidade ao experimentar uma volta no circuito americano com o Safety Car.

Ao iniciar a viagem, o artista tentou não se levantar do seu assento devido à força G que um veículo dessas características possui. Para entender a magnitude do momento, quando atingiram os 240 km/h, Russel lembrou a Sheeran que: "na Fórmula 1, vamos a mais de 300 por aqui".

“Não consigo acreditar que você faz isso todos os dias. É uma loucura”, expressou com grande espanto o intérprete de ‘Shape of you’, que também foi evidenciou na última semana ser um fã confesso em celebrar a recente promoção do Ipswich Town para a Premier League.

O avançado uruguaio do Inter de Miami, Luis Suárez, o DJ e produtor argentino, Bizarrap, o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato pelo Partido Republicano nas próximas eleições presidenciais, Donald Trump, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e personalidades americanas como Tom Cruise, Jerry Bruckheimer, Camila Cabello e Odell Beckham Jr, foram algumas das estrelas que marcaram presença no grande evento desportivo automobilístico.