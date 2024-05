Especialista da família real britânica revela o que o rei Charles III fará por seu neto Archie

O rei Charles III exibe animado um buquê de flores que lhe deram ao sair do centro de tratamento contra o câncer do Hospital Macmillan da University College, localizado no centro de Londres.

O especialista em assuntos da realeza britânica, Tom Quinn, teria revelado a decisão tomada pelo rei Charles III, que poderia ter repercussões em sua instável relação com seu filho Harry e sua nora Meghan Markle. Segundo esta fonte, o rei Charles III estaria disposto a fazer algo muito especial por seu neto Archie nesta data importante: seu aniversário.

ANÚNCIO

O monarca do Reino Unido foi visto recentemente depois de relatos de que sua saúde teria piorado devido ao câncer que ele revelou estar sofrendo. E embora, por motivos de seu bem-estar, Charles III deva cuidar-se mais, é sabido que o rei gosta de celebrações.

O que disse o especialista em realeza sobre o que o rei Charles III faria por seu neto Archie?

Falando ao jornal The Mirror,, Tom Quinn disse: “O rei Charles III é apaixonado por novas tecnologias e, desesperado para manter contato com seus netos que vivem do outro lado do Atlântico, certamente ligará para Harry para desejar um feliz aniversário a Archie”.

O monarca, que continua com seu tratamento contra o câncer, quer construir pontes com seu filho apesar de tudo o que aconteceu e principalmente o faria por seus netos, Archie e também Lilibet. No quinto aniversário do filho mais velho de Harry, e conforme apontado por este especialista na Família Real Britânica, ele faria uma videochamada para a família de seu segundo filho.

Quinn apontou: “Parece que Harry também espera dar um passo em direção à reconciliação com seu pai. O duque de Sussex retornará ao Reino Unido esta semana para celebrar o décimo aniversário dos Jogos Invictus”. Embora tenha sido afirmado que nesta viagem de Harry à Grã-Bretanha não haveria um reencontro com seu pai, este especialista real assegura que isso poderia ocorrer: “ele também se encontrará com seu pai enquanto estiver aqui”.

É importante lembrar que o príncipe Harry e seu pai, o rei Charles III, se encontraram em fevereiro passado, quando o irmão do príncipe William viajou para o Reino Unido depois que foi anunciado que o monarca está com câncer.