Ellen DeGeneres encara com humor acusações de maus tratos e as aproveita em sua nova rotina: “Sou má, velha e gay”

A reconhecida comediante e apresentadora, Ellen DeGeneres, iniciou sua turnê “Ellen’s Last Stand…Up Tour”, onde parte de sua rotina, como era de se esperar, foram as acusações contra ela de criar um ambiente de trabalho tóxico em 2020, em seu programa ‘The Ellen DeGeneres Show’.

Diante de seu público no Largo at the Coronet Theater em West Hollywood, ela disse que foi "expulsa do mundo do entretenimento".

"Aqui não há pessoas más no mundo do espetáculo. A garota do 'seja gentil' não era má", disse DeGeneres.

A comediante fez uma piada sobre suas demissões, "No final vão me demitir pela terceira vez porque sou ruim, velha e gay", disse, provocando risos de todos.

"Tornei-me um personagem unidimensional que dava presentes e dançava subindo escadas. Você sabe o quão difícil é subir escadas? Uma pessoa má dançaria subindo escadas? Se eu tivesse terminado meu show dizendo: 'Vai se ferrar', as pessoas teriam ficado agradavelmente surpresas", refletiu em tom de brincadeira.