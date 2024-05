Dua Lipa inicia uma nova etapa em sua carreira com ‘Radical Optimism’

Dua recentemente anunciou a primeira etapa de sua turnê em apoio ao Radical Optimism, com shows em Berlim, Pula e Nimes em junho, que esgotaram imediatamente os ingressos. Além disso, Dua fará sua estreia no Pyramid Stage como atração principal da noite de sexta-feira no festival de Glastonbury em 28 de junho, e fará um show no icônico Royal Albert Hall de Londres em 17 de outubro, com ingressos que também se esgotaram imediatamente.

