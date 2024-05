Demi Moore na Met Gala chamou a atenção: “tudo se alinhou perfeitamente”

NOVA IORQUE, NOVA IORQUE - 06 DE MAIO: Demi Moore participa do Met Gala 2024 celebrando 'Belas Adormecidas: Reawakening Fashion' no Metropolitan Museum of Art de Nova York, em 6 de maio de 2024. (Foto de Jamie McCarthy/Getty Images)

Da chuva de estrelas que desfilaram no Met Gala deste ano, Demi Moore foi possivelmente uma das mais aplaudidas pelos fotógrafos e fãs da moda.

Design ideal para o Met Gala 2024

Demi Moore brilhou com alta joalheria da Cartier e vestida por Harris Reed: “Fazia tempo que queria fazer algo com Harris Reed, e estar com a Cartier junto com o tema deste ano me pareceu uma combinação e colaboração mágica”, disse Moore à Vogue. “Tudo o que posso dizer é que tudo se alinhou perfeitamente”.

Moore foi a primeira pessoa a usar a coleção de Alta Joalheria da Cartier, Nature Sauvage, que será lançada no final de maio.

O colar Chloris da Cartier

Chloris é um colar de "espirais com incrustações de platina e diamantes com centros de esmeralda e brincos de diamantes e esmeraldas combinando. O colar continha 7,87 quilates de esmeraldas, enquanto os brincos têm 2,25", explica a Vogue em seu site.

A Cartier comemorou a ninfa grega Cloris, deusa da primavera, com este design. Além das joias, o vestido de Harris Reed combinou perfeitamente.

Vestido de Harris Reed

"No processo de criação do meu vestido, Harris enviamos as medidas do colar que eu tinha feito em uma cópia em papel em tamanho real para garantir que o vestido e as joias combinassem perfeitamente", diz Moore. O vestido que Moore usou no Met Gala faz parte da coleção de outono de 2024 de Reed.

O vestido foi confeccionado em "veludo com um painel duplo de seda duquesa adornado com enormes peônias rosas feitas de papel de parede. Reed projetou o vestido para começar a desintegrar-se à medida que viajava pelo corpo de Moore, as flores murchas feitas de organza de seda pintada à mão", acrescenta a Vogue.