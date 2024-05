Archie completa cinco anos em celebração discreta com Meghan e Harry

A vida dos membros da realeza britânica sempre atrai a atenção mundial, mas certos momentos são comemorados de maneira mais reservada, como o recente aniversário do jovem príncipe Archie.

O filho de Meghan Markle e do príncipe Harry celebrou cinco anos em um evento íntimo, uma escolha que reflete o estilo de vida mais privado que seus pais têm adotado desde sua mudança para os Estados Unidos em 2020.

O aniversário de Archie não só marcou seu crescimento, mas também coincidiu com o primeiro aniversário da coroação do rei Charles III.

A data duplamente significativa para a família real mostrou que, apesar das distâncias físicas e funcionais, os laços familiares continuam fortes.

Príncipe Harry, por exemplo, assistiu à coroação de seu pai e, logo em seguida, voltou à Califórnia para estar ao lado de seu filho em sua festa de aniversário, enquanto Meghan optou por permanecer nos Estados Unidos com os filhos, consolidando a sua decisão de viver uma vida mais independente da coroa britânica.

Um olhar para futuro

Em meio a essas celebrações, Harry e Meghan estão se preparando para viagens importantes. Harry tem programação para visitar o Reino Unido para celebrar o 10º aniversário dos Jogos Invictus, um evento de grande significado pessoal para ele.

Meghan também tem planos de viajar, com uma passagem prevista pela Nigéria, onde os Jogos Invictus serão igualmente destacados.

A intimidade e a normalidade tentam ser preservadas na educação de Archie e de sua irmã. Em uma entrevista ao “Good Morning America” durante uma visita ao Canadá, Harry brincou sobre suas habilidades parentais, destacando que a vida com crianças é um mistério cheio de alegria e desafios diários.

Ele expressou sua gratidão por ser pai, ressaltando como seus filhos, com seu incrível senso de humor, mantêm os pais com os pés no chão e trazem alegria ao seu cotidiano.